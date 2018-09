Cangas da el relevo a Darbo

Curiosas fiestas las de Cangas, que no acaban en domingo y que anuncian otras que dejan desierta la villa: las de Darbo. En el último día de festejos, el programa volvió a ofrecer variedad, después de que el viernes el público conociera a Jenny and the Mexicats, una banda que ya está dando mucho que hablar y que aquí llegó con cartel bajo.

Cuando la comisión de fiestas decidió traer a Jenny and the Mexicats para formar parte del programa de las fiestas de Cangas desconocía la enorme progresión de esta banda en los últimos meses. Tanto, que fueron muchos los que se sorprendieron después al verla en el cartel de Cangas un día como el del viernes. Para muchos de los que estaban en la explanada de Ojea fue una sorpresa agradable, para otros la confirmación de que vale la pena seguirlos; claro que había público al que no gustó, como en todos los conciertos.

En estas fiestas que agonizan, tocó el turno a los grupos de danza floclórica gallega. El Festival "Lembranzas da Ría" en el Parque de A Palma, a las 22.00 horas, calentó aún más la noche, con las actuaciones de Lembranzas da Ría, Ultreia y Ardentía. Hacía calor en esta última noche festiva de Cangas y baile gallego aquí siempre entusiasma. Las fiestas despidieron las verbenas con las orquestas Principal y Emperadores, que hace años habían ganado fama en el mundillo. Una verbena, eso sí, demasiado temprana, casi en horario infantil: las 22.30 horas.

Ya en horario más gamberro y en la explanada de Ojea estaban previstas las actuaciones de Martelo (23.30 horas) y Anarchicks (01.00 horas). Comenta la programación que Martelo es un grupo compuesto por el vocalista Xacobe Martínez, junto con Manuel Cebrían a la guitarra y Max Gómez a la batería. Un grupo con canciones originales, combativas y letras que denominan corrosivas que cantan en gallego. Anarchicks es una banda de rock femenina que llega a Cangas desde Lisboa.

Se acaban las Festsa do Cristo y los cangueses preparan la Romaría de Darbo, mucho más de prisa de lo que se piensa. Empieza el jueves. Esto no para. El verano aún vive en Cangas.