Las Festas do Cristo se despiden

Las Festas do Cristo llegan a su final tras la jornada de actuaciones de ayer. Nelson Quinteiro ofreció un espectáculo infantil que dio a conocer a los niños los ritmos y cantigas populares de O Morrazo. Hoy será el turno de la Banda de Gaitas e Percusión María Soliña que, con su pasacalles, recorrerá Cangas para animar al público en el último día de festejos. Continuando con las melodías, el "Festival Lembranzas da Ría" llega con Ultreia, Ardentía y el propio grupo un año más. Como colofón final, las actuaciones rockeras y punk de los grupos Martelo y Anarchiks cerrarán las fiestas.

Las Festas do Cristo dicen hoy adiós en su última jornada de programación. El público pudo asistir en la tarde de ayer a la actuación infantil del famoso cabaretista cangués Nelson Quinteiro. Su espectáculo contó con la presencia del vilagarcián David Álvarez Caneda, que colabora con él en el colectivo popular "Máis Cantos".

Quinteiro con su pandereta y Caneda con el acordeón, llevaron a los niños por una odisea sobre una idea imaginaria en la que eran habitantes de A Illa do Con. Su actuación fue una alegoría de Galicia, "co xigante Xerión no ceo", en palabras del artista. El concierto se estrenaba por primera vez en un formato de cuentacuentos con guión propio y didáctico.

Ambos artistas descubrieron al público infantil cantigas populares de Cangas. "Antón non perdas o son", "O Maio do Hío" o el "Canto de Canteiros", son algunas de las interpretaciones, que llenaron de ritmo el Eirado do Costal y dieron a conocer a los niños cómo se formaban aquellas melodías de antaño.

Por la noche, el grupo "Coliño bailongo" llegó a Cangas para ofrecer otra perspectiva sobre la maternidad, paternidad y la crianza de los niños.

Como cierre de la programación de las Festas do cristo, hoy a partir de las 12.00 horas, un pasacalles de la Banda de Gaitas e Percusión María Soliña, presentada este año, amenizará las calles canguesas para que el público se anime a despedir los festejos como se merecen.

La asociación Lembranzas da Ría ofrece esta noche, a las 22.00 horas el festival que celebra en el Cristo cada año desde 2011. En él se incluyen las actuaciones de Ultreia, Ardentía y la propia agrupación, Lembranzas da Ría. Será en el Parque da Palma donde muestren el repertorio preparado por ellos durante todo el año.

Tras la verbena de la Orquesta Principal y Emperadores, el recinto de conciertos de de Ojea acogerá las actuaciones del grupo de rock gallego Martelo, a las 23.30 horas, y de la banda femenina Anarchicks, a la 1.00 horas; que serán el broche final de las fiestas.