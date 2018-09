Colectivos de O Hío se concentrarán el lunes contra el cierre del consultorio médico durante este mes

Colectivos de la parroquia de O Hío se movilizarán el lunes en protesta por el cierre del consultorio durante el mes de septiembre a causa de las vacaciones del médico titular. Las asociaciones de vecinos de Vilanova, Pinténs, Donón, Nerga, Vilariño, Viñó y Liméns han convocado una concentración a las 11 de la mañana delante del consultorio a fin de reclamar al Servicio Galego de Saúde (Sergas) el envío de un sustituto durante septiembre para evitar que el consultorio se quede sin servicio y que los pacientes de O Hío tengan que desplazarse al centro de salud de Aldán.

Representantes de los colectivos se plantaron ayer en el Concello de Cangas para explicar su postura al alcalde del municipio, Xosé Manuel Pazos, y para que este, desde el gobierno local, acometa las gestiones necesarias a fin de contar con médico en O Hío. "Desde el lunes no hay médico en O Hío, así que le hemos expresado al alcalde nuestra petición de contar con un médico sustituto al menos un par de horas diarias", afirman desde las asociaciones. "No pedimos mucho, tan solo dos horas al día", explican.

En años anteriores y tras la reclamación vecinal el Sergas cubría las vacaciones del médico titular con un sustituto dos horas diarias, pero este año no se ha producido este hecho. "No es muy normal que estemos viviendo esta situación y que no se nos tenga en cuenta", manifiestan, y apuntan que es algo que no se vive en otros puntos. "De hecho el médico de O Hío tiene hecho sustituciones en Aldán", subrayan.

Los colectivos justifican su demanda en la existencia de más de un millar de cartillas en la parroquia, que se verían obligadas a desplazarse a Aldán para ser atendidas a lo largo del presente mes. "Estamos en precario", denuncian. Además, aprovecharon la visita al concello para recordar al gobierno local que mantienen su reclamación de tener un centro de salud que unifique a las dos parroquias, O Hío y Aldán.