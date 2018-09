ACB SON prioriza las aceras en Beluso a la construcción del paseo

El concejal de ACB-SON, Julio Villanueva, ha criticado la intención del gobierno de Bueu de acometer un paseo entre el casco urbano de la villa y Beluso, y ha subrayado que la prioridad en la zona sería dotar de aceras al vial existente para incrementar la seguridad vial de vecinos y paseantes. El edil nacionalista asegura que la idea "está moi ben", pero que se trata de "vender fume no que é unha precampaña electoral". Y ejemplifica con otra propuesta. "É como se nós propoñemos un teleférico desde Bueu a Chans e a Liboreiro. Son só ideas, vender fume, e iso é algo que lle gusta moito a Félix Juncal", afirma, antes de recomendarle al regidor "que se deixe de vender este tipo de iniciativas e consensúe as cousas coa oposición, e especialmente coa xente que tiña as mesmas ideas políticas que el".

Villanueva -que estuvo ayer en el concello revisando el proyecto de 2009- se muestra sorprendido por el hecho de que desde Alcaldía, señala, "se dera marcha atrás. Primeiro se anuncia que se vai facer e despois xa se pon en duda, porque posiblemente non se poida facer". Para el concejal de ACB SON la inversión prevista en esta actuación -según el estudio de 2009-, que alcanzaba los 700.000 euros, se puede invertir en dotar de aceras el vial de Beluso, ya que, además, constata, "o 90 por cento das mesmas discurrirían con vistas ao mar".

ACB SON anunció asimismo su intención de preguntar en el próximo pleno por la persona a la que se le encargó el proyecto, "xa que se supón que se fixo con cartos municipais, e como eu non estaba nesa corporación, quero saber canto costou esta idea". Eso sí, Julio Villanueva se muestra dispuesto a colaborar con el alcalde a la hora de realizar gestiones directamente en Madrid. "Aproveitando o acordo que temos con En Marea nós poñémonos a disposición do goberno de Bueu para facer as xestións en Madrid que sexan necesarias, xa que temos representación parlamentaria", afirma. Y recuerda en este sentido que hace un par de años En Marea ya planteó una petición sobre el paseo Agrelo-Portomaior para que se ejecutase hasta Lapamán. Aunque el edil pone sus condiciones, "todo isto sempre e cando o alcalde explique as súas ideas á oposición".

Bueu ha retomado el proyecto de senda peatonal desde Banda do Río a Beluso planteado inicialmente en 2009 y se lo presentó esta semana a técnicos del Servicio Provincial de Costas para iniciar su tramitación ante el Ministerio de Fomento.