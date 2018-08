Tatán llega con su "chapeau" al Var con Uve

La Rede Galega de Música ao Vivo trae al local Var con Uve, de Moaña, la actuación de un grande la escena de los títeres como es Eduardo Rodríguez Cunha "Tatán", aunque en su faceta de músico para presentar su disco "Tatán Chapeau". El concierto es este sábado, a las 22:30 horas y se engloba dentro de los actos del 50 aniversario de este local que gestiona el exalcalde de Moaña, Cándido Pena, una persona que siempre se ha destacado por su afición a la música de raíz y de autor. De hecho con él, Moaña vivió los años dorados del Festival Intercéltico.

Tatán estará acompañado en el concierto, en el Var con Uve, de grandes músicos como Alberto Vilas, al piano; Noli Torres, en percusión; Blanca Francés, en los coros y Pablo Vidal, contrabajo y guitarra. "Tatán Chapeau" es un proyecto musical del artista redondelano en una colaboración con Pablo Vidal y Uxía en la creación musical y arreglos varios. Las letras son del propio Tatán, inconfundible con su voz rota, con colaboraciones también de Uxía, Magín y Carlos Branco.

En este trabajo, el fundador de la compañía de títeres "Tanxarina", presenta una docena de canciones escritas para contar historias, en las que se quita su "chapeau" y se entrega al público. Como él dice: "Son fotografías teatrais, o mundo que máis coñezo e co que camiño a miña vida, un mundo cargado de amizades que me invitan a cantar e a quen admiro e con quen compartín a tolemia de crer neste proxecto. Xente da música, do teatro, dos títeres...a miña voz rota, regada de notas musicais impecablemente tocada por músicos de categoría, músicos de aquí, galegos de ríalas, esparcidos polo universo musical, convertidos en estrelas. Voces cálidas, coros que apoian as doces melodía, orixinais e compostas para este Chapeau cheo de buracos".

El CD cuenta en las grabaciones con Isaac Palacín en percusión; Alfredo Teixeira, en guitarra portuguesa; Alberto Vilas, al piano; Pablo Vial, contrabajo, piano y guitarras; Felipe Castro, saxo; Manu Paino, en fiscorno y trompeta y Sergio Tannus, en viola. Las voces son de Uxía, Branca Francés, Chus Domínguez, Ana Senlle y Carlos Branco.