Juncal señala que los técnicos dirán si las olas impedirán hacer el paseo

Playa de Banda do Río con el litoral al fondo por donde iría el paseo. // G.N.

El proyecto que ha retomado el gobierno de Bueu a partir de un proyecto de 2009 para unir el casco urbano de la villa con Beluso a través de una senda peatonal costera desde Banda do Río, genera todo tipo de comentarios. Muchos consideran que el fuerte oleaje que golpea en invierno la zona de la pista de Banda do Río, podría hacer inviable este proyecto. Es la opinión del presidente de la gestora del PP, en la oposición, Manuel Freire, que asegura que sobre el papel, el proyecto puede resultar muy bien, "pero parece complicado por el terreno y el coste". Reconoce que el mar es bastante agresivo en esta zona y es difícil que un paseo resista los temporales, al tiempo que considera que sería más factible hacerlo en sentido hacia Agrelo-Portomaior, en donde el mar es más tranquilo, y lo demanda mucha gente.

Freire asegura que el actual acceso hasta Agrelo, por la acera, es muy complicado para las familias que van con sillas, y genera muchas quejas por los obstáculos que deben de sortear.

Por su parte, el alcalde de Bueu, el nacionalista Félix Juncal, que el miércoles presentó la iniciativa a técnicos del Servicio Provincial de Costas para iniciar la tramitación de la autorización ante el Ministerio de Fomento, reconoce que el proyecto que se retoma de 2009 será revisado "porque necesita de un mayor estudio de detalle". En este sentido aclara que serán los técnicos los que confirmen la viabilidad del proyecto ya que reconoce que la zona más próxima a la pista de Banda do Río tiene sus dificultades debido a la rompiente del mar: "Lo que se haga se hará con plenas garantías. No se realizará nada que ponga en peligro la infraestructura y las personas". Todavía hay mucha sensibilidad con este tipo de proyectos de paseo junto al mar después del derrumbe del muelle de As Avenidas, en el desarrollo del festival O Marisquiño, en Vigo, ya en mal estado debido a la erosión del mar como para soportar a cientos de personas.

Juncal reconoce que este tramo de litoral de Bueu es muy sensible y tiene sus complejidades: "Nuestra cosa es muy diferente, no mejor ni peor, pero requiere de un mayor esfuerzo a la hora de estudiar alternativas".

El regidor no duda en manifestar que si al final los estudios indican que la actividad es inviable "desde el Concello no nos vamos a empecinar, porque para eso está Costas, que será la que informe, aunque confío en que pueda haber una propuesta porque iniciamos un camino y nos gustaría llegar a buen puerto. Pero insisto en que si desde el punto de vista técnico desaconsejan la obra, no nos vamos a empecinar".