El grupo de baile Coliño bailongo, de embarazadas y madres con bebés, se suma al cartel

El programa de las Festas do Cristo, que encaran su recta final, incorpora la actuación de un grupo peculiar "Coliño bailongo", formado por embarazadas y mamás y papás que bailan con sus bebés. . Actuarán hoy, a las 21:00 horas en la Praza das Pontes. El grupo lleva ya dos años con medio centenar de actuaciones en la zona de O Condado, Paradanta y Louriña y su aparición en Luar, en septiembre y Navidad de 2017, fue muy mediática. Uno de los objetivos es mostrar otro tipo de perspectiva sobre la maternidad, paternidad y crianza.

La programación continúa hoy con el cierre de los grandes conciertos de la mano de Jenny and the Mexicats (23.00 horas) , tras las actuaciones de ayer de los gallegos De Vacas y Sheila Patricia. Uno de los temás más esperados fue "Amodiño" , el ya famoso "Despacito" gallego de De Vacas. Hoy por la tarde, actúa Nelson Quinteiro Eirado do Costal (19.30 horas) y César Morán Trío, (A Palma, 20:30 horas)