"Compramos as casas para vivir nelas, non para especular; por iso queremos a exclusión de Massó"

"Compramos as casas para vivir nelas, non para especular", manifiesta el presidente de la Comunidad de Propietarios "Mateo Mateo", Andrés Rivas, en relación a su deseo de quedar excluidos de la Unidad de Actuación Número 27, que abarca toda la zona de Massó. La petición se trasladó la semana pasada al Concello de Cangas, concretamente al concejal de Urbanismo, Mariano Abalo, iniciativa a la que prestó su apoyo.

Andrés Rivas representa a los propietarios de estas 15 casas, una unifamiliar y el resto pareadas, que presentaron al gobierno local su pretensión de quedar fuera del desarrollo urbanístico de esa zona tal y como aparece en las Normas Subsidiarias de Planeamiento. "Sabemos que temos unha participación pequena na unidade de actuación e, polo tanto, sempre teríamos as de perder. Coñezo un caso neste tipo de actuación que houbo xente que perdeu a casa onde vivía por 22.000 euros. Nós queremos seguir viviendo aquí, donde eliximos, para eso participamos entón na subasta das casas. Xa eran donde viviamos, ao ser casas para os traballadores da conserveira Massó".

Asegura esta comunidad de propietarios que cumplen casi todas las condiciones para ser considerados un núcleo consolidado, cuenta con un vial, que es privado, y con alcantarillado. Se negocia con el concello cuestiones relacionadas con este vial con el fin de reforzar la petición de quedar excluidos fuera de la Unidad de Actuación Número 27, donde el propietario mayoritario es ahora Abanca, después de haberse quedado con la propiedad que tenía Residencial Marina Atlántica.

Comenta Andrés Rivas que los hoy propietarios de las 15 casas, conocidas como de Massó, compraron las mismas cuando salieron a subasta, donde alcanzaron un precio de 43 millones de las antiguas pesetas (alrededor de los 277.000 euros), dando la sorpresa, según señala el presidente de la Comunidad de Propietarios "Mateo Mateo". Tras hacerse con ellas, los propietarios realizaron la división horizontal y las escrituraron, así como procedieron a reformarlas. Recuerda Andrés Rivas que no fue fácil el camino, ya que el Concello de Cangas puso muchas dificultades a la hora de concederles licencia para la reforma, incluso algunos fueron sancionados cuando procedía al cierre de la finca adquirida.

"Mateo Mateo" desconoce cómo y cuál fue la razón por la que sus casas fueron incluidas en las Normas Subsidiarias de Planeamiento en la Unidad de Actuación Número 27. Ahora asegura Andrés Rivas que el equipo redactor del Plan Xeral de Cangas tampoco entiende cómo sus casas fueron incluidas en lo que se denomina la urbanización de Massó. "O fixeron sin importarlles que eran fincas independentes. Non recordo quen estaba nesa época no goberno do Concello, tampouco quero sabelo. O caso é que despois de moitos anos, por fin, fomos escoitados e parece que o goberno coincide con nos en que o máis razonable é que quedemos fora da Unidade de Actuación Número 27 e iso quede reflexado no Plan Xeral que estase a redactar", afirma Andrés Rivas, que la próxima semana presentará en el Concello de Cangas la petición formal y la conformidad de todos los propietarios de las casas, que es lo que exigía el edil de Urbanismo, Mariano Abalo, cuando se planteó la exclusión.