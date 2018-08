Controlado el incendio de Punta Couso

Una columna de humo alertaba a primera hora de esta tarde a los vecinos de Cangas y Bueu. Un incendio forestal en Punta Couso está detrás de la imagen que ha generado preocupación al tratarse de una zona de difícil acceso y gran valor ambiental. El fuego se originó en una zona muy próxima al mar y solo ha afectado a vegetación baja, principalmente matorral, aunque también ha alcanzado a algunos pinos. Se declaró alrededor de las 15.00 horas y a las 17.00 horas el fuego está controlado. Los efectivos de Protección Civil se encuentran regando el terreno y todavía tienen horas de trabajo por delante, para evitar que las llamas se reaviven.

En el lugar se encuentran dos camiones de Protección Civil, que estuvieron apoyados en el operativo antiincendios por un helicóptero. Los medios aéreos fueron esenciales ante la dificultad por acceder al terreno, hacia el que no llegaba ningún camino. Todavía no existen estimaciones de la superficie afectada por el fuego, pero según los primeros indicios podría darse por extinguido a finales de esta tarde si no se complican las tareas de extinción.