La Sala Amalia Domínguez Búa expone 15 trajes regionales de Lugo

La Sala Amalia Domínguez Búa acoge desde esta semana y hasta el 2 de septiembre, una exposición de traje regional que se enmarca dentro de las I Xornadas Etnográficas do Morrazo, que incluyen música, baile, traje y concienciación medioambiental con actos programados en cada concello de la comarca. La exposición está organizada por el Obradoiro de Lugo "Traxandaina", registrado con la marca Artesanía de Galicia y exhibe15 trajes de la provincia de Lugo, de una colección de concellos como Baleira, Fonsagrada, Castroverde, O Corgo, Sarria, Portomarín o Guntín.

Las Xornadas ofrecieron ayer un obradoiro de cestería ecológica, a cargo de María Xosé Martínez, en la Casa da Mocidade de Moaña y hoy, en Bueu, se presenta (Centro Social do mar, 20:30 horas) la nueva página web del Arquivo do Patrimonio Oral da Identidade (APOI), del Museo do Pobo Galego, que alberga contenidos relevantes para músicos, investigadores y educadores sobre tradiciones de Galicia.