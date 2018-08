Las jóvenes enfermeras Uxía Abad y Lidia de Moura, de 24 y 26 años de edad, respectivamente, fueron, con la médico anestesista y los socorristas dos de las personas que dieron los primeros auxilios al turista alemán que ayer fallecía en la playa de Nerga. Habían acudido al arenal desde Ourense para pasar el día después de una jornada de trabajo en el hospital, incluso después de haber estado trabajando de guardia por la noche. Uxía Abad trabaja en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y Lidia de Moura, en Urgencias.

Reconocen la importancia de que las playas cuenten con desfibriladores semiautomáticos (DESA) y dicen que lo dieron todo para intentar reanimar al hombre, aunque los medios eran escasos y el "ambú" de ventilación filtraba aire. Durante casi media hora se estuvieron turnando con los socorristas y otras personas de servicios de emergencias realizando masajes cardíacos hasta que llegó el helicóptero y la ambulancia: "Con una parada cardiorrespiratoria hay que conseguir que la sangre no se acumule y que el oxígeno siga llegando al cerebro". Con su colaboración, lograron que una vez que los médicos llegaran, se pudiera recuperar un ligero pulso al hombre que, una vez estabilizado, fue evacuado en el helicóptero, aunque ya nada se pudo hacer por su vida.

El alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, pese al fallecimiento del turista alemán, destaca la labor realizada por el equipo de emergencias en los primeros auxilios. Pazos asegura, sin embargo, que este caso ha vuelto a poner en evidencia, una vez más, la necesidad de que se refuerce el servicio de ambulancias en O Morrazo, sobre todo en verano, ya que con el aumento de la población debido a las playas, la posibilidad de accidentes se incrementa y no llega con una sola ambulancia en cada concello como hay ahora.

De hecho, ayer no había ambulancia en Cangas para ir a Nerga al estar en un operativo de regreso de Vigo. Recuerda el regidor que el refuerzo con una ambulancia a mayores se había realizado durante el cierre del Corredor do Morrazo debido a las obras, aunque en este caso lo pagó la empresa que ejecutó los trabajos.

Socorristas, bañistas y persoanl de Emergencias en la playa de Nerga // G. Núñez

En cuanto a los desfibriladores, el Concello de Cangas solo dispone de dos para las playas, uno de ellos está en Melide y el otro en la lancha de Salvamento, aunque en esta ocasión está a disposición de Protección Civil debido a las Festas do Cristo. La concejala encargada de Playas, Tania Castro, felicita el trabajo realizado por los socorristas y asegura que la meta del Concello es ir dotando de desfibriladores todos los puestos de salvamento y que los de este año se consiguieron a través de La Caixa.

La entidad les entregó cuatro, dos de los cuales se destinaron a las playas y los otros dos fueron para Deportes. Aclara que la Asociación Adeac que se encarga de la entrega de las banderas azules, que distinguen la calidad de las playas, no obliga a tener desfibriladores en los puestos pero que ha sido algo que se ha propuesto el Concello que tiene la finalidad de comprar más para las próximas temporadas. Añade que si uno de los equipos está en Melide es porque se trata de la playa con mayores problemas de accesibilidad. De todas formas opina, que lo que ayer reanimó al hombre, aunque después falleció, fue la Reanimación cardiopulmonar (RCP), con el masaje cardíaco, y que el desfibrilador que llevaba el helicóptero del 061 no se utilizó porque "o home xa estaba estabilizado e non lle deron descargas".

La muerte del turista alemán de 81 años llega casi al final de la temporada de salvamento en las playas. Desde el día 1 solo habrá socorristas en Rodeira, Nerga y Menduiña, debido a las vacaciones, bajas o días libres de algunos de los profesionales.