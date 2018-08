Pazos pide a Almuiña que cumpla su compromiso y se debata sobre el estudio de la sanidad en Cangas

Los problemas de la sanidad pública en Cangas no los zanjó el estudio realizado por Gesmédica, ni mucho menos la propuesta que salió de ahí. El alcalde del municipio, Xosé Manuel Pazos, lo quiere dejar bien claro, porque considera que el conselleiro de Sanidade, Vázquez Almuiña, da por bueno el resultado del citado estudio, que aconseja eliminar el actual centro de salud, por obsoleto, y construir un Centro Integral de Salud (CIS) en la zona de A Rúa y no menciona para nada la construcción del presupuestado centro de salud Aldán-O Hío, para el que el Concello puso a disposición terrenos en O Viso al Sergas, en la etapa de Clara Millán en la Alcaldía.

Xosé Manuel Pazos solicitó una reunión con Vázquez Almuiña en la que participe también el Sergas y el equipo redactor de Gesmédica, empresa que realizó el estudio que no dejó contento ni a los políticos, ni tampoco a la ciudadanía. El regidor local recuerda que, cuando Vázquez Almuiña llegó a Cangas el verano pasado con la propuesta de encargar un estudio de las necesidades de la sanidad pública en el municipio, se acordó con los miembros de la corporación y con los colectivos vecinales que la conclusión del estudio no se tenía que elevar a definitiva, sino algo sobre lo que se iba a debatir. Y eso es lo que quiere Pazos, que se abra ese debate que está pendiente, porque el gobierno local no va a consentir que la conclusión del estudio de Gesmédica sea definitiva y la pauta que va a marcar la actuación de la Consellería de Sanidade en Cangas. "Acordamos que existiría un debate despois, non este trágala que parece que nos quere impoñer".

El Sergas tiene a su disposición unos terrenos en O Viso para la construcción de un centro de salud, por los que tuvo que abonar la nada despreciable cantidad de casi 400.000 euros. Su construcción figuró durante dos años seguidos en los presupuestos de la Xunta de Galicia (en los de 2018 ya no había ninguna mención) pero poco importó esta circunstancia, que el gobierno autonómico pasó por alto sin ningún tipo de rubor e, incluso, poniendo en aprietos a los concejales del Partido Popular de Cangas.

Compromiso

Pazos trata de forzar un compromiso de la Consellería de Sanidade, donde aparezcan todo lo que se va a hacer y en qué plazo de tiempo. Insiste en que es necesario el CIS, pero también mantener el centro de salud actual de Cangas y se sigue apostando fuerte por el centro de salud de Aldán-O Hío, que supla al que ahora hay en la Casa del Mar de Aldán y la Casa de Médico, en O Hío.

Habrá que ver como responde en esta ocasión el conselleiro Vázquez Almuiña, quien tardó mucho tiempo en conceder una entrevista al alcalde de Cangas la primera que vez que la solicitó, poco después de que el ex alcalde de Baiona tomara posesión del cargo que hoy ocupa en la Xunta de Galicia.