El descaro de Os Resentidos y el clásico rock de Burning se dieron cita ayer en Cangas para recordar aquella "movida" madrileña y viguesa que nos hace a todos un poco más viejos. A golpe de Galicia caníbal y de ¿Qué hace una chica como tú en su sitio como este?, Cangas regresó al pasado musical.

Sin que se sepan los motivos, el concierto de Os Resentidos, previsto para las 22.00 horas en el gran palco de la avenida Castelao, se retrasó más de media hora. Pero el grupo vigués se presentó en el escenario como si con ellos no fuera la cosa. El líder de Os Resentidos se presentó en el escenario mostrando las secuelas de ese accidente que lo tuvo postrado durante meses. Antón Reixa se apoyaba en un bastón, con el que golpeaba y dirigía al mismo tiempo. Mucho mejor que la varita mágica de Harry Potter y mucho más enxebre, como su música. No muy lejos del cantante había un taburete colocado estratégicamente para los necesarios descansos, que a esa edad y con los achaques del accidente se hacen cada vez más necesarios. Ya lo decía Serrat, cuando cantó en Castrelos un año con el traje de mayordomo.

El grupo decidió abrir el concierto con la canción "Xa están aquí", donde deja patente sus querencias musicales y filosóficas. Fueron ellos los que descubrieron que los marcianos también eran gallegos, descubrimiento por el que solo recibieron el premio del público, no de ninguna Academia de nada. Bastaron los primeros compases musicales para que el público decidiese mostrar desde el principio que seguía siendo fiel a pesar de los años y que aún se sabía de memoria las canciones. La gente se emocionó con la canción, pero no fue nada cuando al acabar la misma se escuchó desde el palco el grito de "Morrazo caníbal". Todos se pusieron a saltar y a cantar una de las piezas que dejó huella de la movida viguesa: "Galicia caníbal". Es una canción que trae recuerdos de una época que la crisis económica actual no fue capaz de repetir.

El público se entregó a Os Resentidos de forma incondicional. Era como mirarse en un espejo. Miles de personas se agolpaban en la avenida Castelao para despachar este día plomizo y con niebla que amagó con fastidiar los conciertos principales de la Fiesta del Cristo.

El rock del grupo madrileño Burning tuvo que esperar a media noche para hacerse un hueco y aprovechar que Os Resentidos habían dejado el público preparado para preguntar "¡Qué hace una chica como tú en un sitio como este?".