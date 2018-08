El Punto Lila recibe a chicos que preguntan por qué no se les atiende a ellos

La veintena de jóvenes, pertenecientes a las asociaciones feministas Asumcordas y Púrpura, de Cangas, que se encargan del Punto Lila abierto en las Festas do Cristo para combatir las agresiones machistas, aseguran que en los cinco días que llevan de festejos, no han tenido denuncias por esta causa, pero sí han tenido que hacer frente a bastantes hombres que se acercan a ellas, con intención de molestar, y les preguntan "¿Por qué a mí no me atenderías?" Una de las responsables del puesto Lila señala que a todos se les explica que ellas se están encargando de casos de violencia machista contra las mujeres y que aunque son conscientes de que los hombres se acercan para molestarlas "les respondemos de forma tranquila".

Por el momento, no les consta, afortunadamente, ninguna agresión sexual, solo aseguran que recibieron la queja de una joven, novia de un chico que estuvo en coma por un golpe en la cabeza al caer al suelo tras recibir un puñetazo de otro joven que se dio a la fuga. La joven acudió a ellas por si podían identificar al agresor en medio de la fiesta aportando unas características que también tiene la Policía Local. Afortunadamente el joven salió del coma en el hospital Povisa, al día siguiente del ingreso.

En el Puesto Lila, abierto en las jaimas de Ojea,la veintena de jóvenes hacen turnos con tres chicas, de una hora de duración cada uno. Además, las voluntarias también lucen un brazalete morado que les identifica en la fiesta para cualquier mujer que necesite su ayuda o información. El Punto Lila en este caso funciona como espacio seguro para las mujeres que se sientan agredidas y permanece abierto durante el tiempo que duran los conciertos hasta que no se cierran las jaimas. De todas formas, cuando se cierra el puesto siempre dejan un cartel en donde se informa que se puede recurrir, en caso de necesitar ayuda,a las personas que llevan ese brazalete morado y que están recorriendo los diferentes escenarios de la fiesta como buenas "guerreras" y conforme a lo que quiere decir el nombre de Asumcordas, que es un tipo de medida organizativa de las brujas.

Hay que recordar que en el Punto Lila que se abrió en la pasada Festa da Auga de Vilagarcía, una joven de O Morrazo denunció una agresión sexual.