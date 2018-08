Pazos felicita a la Policía por la actuación en el caso del joven que sembró el pánico con una motosierra

El alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, afirma que la Policía Local actuó perfectamente en la identificación y posterior denuncia del joven que con una motosierra sembró el pánico en las calles de Cangas en la madrugada del domingo, coincidiendo con las Fiestas del Cristo de la localidad. Aseguró que el joven vigués había cometido una grave irresponsabilidad con su actuación y se felicita que la actuación de los policías impidiese que el caos reinara en un día en el que Cangas estaba colapsado por tanta gente. Afirma que no es excusa que la motosierra careciera de cadena para cortar, porque la gente no repara en ello cuando escucha el sonido del motor. Xosé Manuel Pazos espera que la multa que se imponga al joven vigués sirva para que no se atreva a volver a realizar este tipo de bromas, sobre todo en los tiempos que estamos, con tanta alerta por terrorismo islámico. También destaca la eficiencia de los agentes en parar al individuo, que pusieron contra la pared.

Según manifestó ayer la Policía Local, el joven iba acompañado por otros que iban disfrazados con túnicas y máscaras, como en una de las famosas películas de Viernes 13. La Policía Local de Cangas también manifestó ayer que, en un principio, la patrulla nocturna incautó de la motosierra, pero que después se devolvió al comprobar que carecía de cadena para cortar y comprobar que no había riesgo; eso sí, tras comprobar también su propiedad.

Por otra parte, siguen los problemas de horario en las jaimas de la explanada de Ojea. No es fácil hacer cumplir el horario de cierre del recinto, fijado para las 03.00 horas, sobre todo durante el fin de semana. Una actuación contundente por parte de la Policía Local para cerrar el recinto sería poco entendible, así que el gobierno trata de persuadir a los concesionarios de estos establecimientos de otra manera para que cumplan en horario y así mantener la convivencia ciudadana.