Homenaje a los "Mártires de Anguieiro" a los 82 años de la brutal matanza

La Asociación Cultural Memoria Histórica rinde un año más homenaje a los mártires de Anguieiro, en su 82 aniversario. El acto tendrá lugar en donde cayeron fusilados por las tropas aliadas al levantamiento, donde ya hay un monolito que recuerda a quienes lucharon por mantener el orden constitucional nacido bajo la República en 1931.Será a las 19.30 horas en la carretera Cangas-Pontevedra.

En esta ocasión la encargada de leer el manifiesto será Queta Otero, miembro de la (ARMH de Marín). Como es habitual, se realizará la ofrenda floral delante del monolito y después se leerá el manifiesto.

Relación

Los mártires de Anguieiro fueron Secundino Ruibal Villar, de 38 años, Nornandino Núñez Martínez, de 48 años; José Nores Rodríguez, de 16 años; Martínez Pazó, de 26 años; Alejandro Martínez Pazó, de 24 años; Alejandro Martínez Pazó, de 19 años y Daniel González Graña, de 24 años, Estanislao Ferreiro Núñez, Antonio Ferreiro Núñez, Guillermo Fernández Fernández, de 27 años; Antonio Blanco Rodal, de 26 años y Eugenio Bastos Fernández, de 18.

Según señala la Asociación Cultural que organiza el acto, la Ley da Memoria Histórica no se puede desarrollar porque nació muerta, también por el impedimento conservador "que exerce a dereita que no quere evocar as súas raíces".