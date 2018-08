Unas fiestas sin caballitos para niños pero con gran variedad musical

El concejal encargado de las Festas do Cristo de Cangas, Héitor Mera, reconoce que mucha gente le para para preguntarle el motivo por el cual este año no hay carrusel de caballitos para los niños, algo que no sucedía desde hacía medio siglo. El edil explica que el responsable de la atracción, de los años 30, remitió un escrito al Concello conforme no podía acudir por tener el carrusel en el taller. Asegura que se trata de un empresario muy responsable y que ha preferido no montar antes de ofrecer algo en mal estado. Por otra parte, señala que el balance que puede hacer de la fiestas hasta hoy es muy bueno. Dice que la gente está muy contenta con las orquestas, los conciertos en Ojea y también lo estuvo con el espectáculo pirotécnico. Por otra parte, ayer estuvo muy animada la actuación para el público infantil y familiar, de María Fumaça, en el escenario de la Avenida Castelao. Muy animada también estuvo la verbena del domingo con la Orquestra Televisión, aunque faltó más público en el concierto de música tradicional gallega de Treixadura, ayer a las 23:00 horas. Una hora después, le tocaba el turno a la verbena en Eduardo Vicenti, con Xacobeo.