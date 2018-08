Cangas y Moaña recaudan, a través del ORAL, 13 millones de euros en impuestos

Las oficinas del ORAL en Moaña, en la calle As Barxas. // Gonzalo Núñez

Cangas y Moaña han recaudado el último año, a través del ORAL, 13.483.480,06 euros en concepto de impuestos, tasas, precios públicos y multas de distinta índole. Y es que ambos municipios tienen delegada la recaudación a este organismo provincial. Ayer, el diputado Carlos Font presentó los resultados del ORAL correspondientes a 2017, en los que los dos concellos de O Morrazo superaron los 13 millones. De forma pormenorizada la recaudación fue de 5,74 millones en Cangas; de 5,3 millones de euros en Moaña y de más de 2,4 millones correspondientes a la Mancomunidade do Morrazo.

Moaña cedió recientemente toda la recaudación a este organismo, tras la jubilación del recaudador y la imposibilidad de efectuar una nueva contratación debido a las condiciones del Plan de Ajuste suscrito con el Ministerio de Hacienda. El concejal de Facenda, Aldán Santamarina, valoró ayer muy positivamente la experiencia de tramitar estos cobros a través del Oral. "Non só pola falta de persoal, senón porque nós non proporcionabamos un servizo do século XXI, pois todos os veciños tiñan que acudir ao Concello a pagar en man. Agora poden abonar os prezos públicos e impostos con tarxeta ou incluso domiciliar os pagos, como ocorre por exemplo cos alumnos da Escola de Música".

Carlos Font también informó de los primeros datos del proceso de regularización catastral que se está realizando en los concellos de la provincia "por imposición do anterior ministro, Cristóbal Montoro". Dejó claro que la Diputación lo único que hizo fue establecer un punto de atención informativa en los 17 ayuntamientos que lo solicitaron y tienen delegada la gestión de dicho impuesto. En total se instalaron estos puntos en 17 concellos en los que, hasta la fecha, se han atendido 9.975 personas y se realizaron cerca de 3.000 alegaciones o recursos.

Más ingresos

En total la recaudación del ORAL en los 54 concellos de la provincia ascendió en 2017 a más de 122 millones y medio de euros. Esto supone un incremento de 2 millones con respecto a 2016. En términos porcentuales, este organismo recaudó un 1,6% más del dinero de los ciudadanos que en el año anterior.

El diputado avanzó también los datos de recaudación del primer trimestre de 2018, que superan ya los 40 millones de euros, con un incremento de 1,2 millones con respecto al mismo periodo de hace un año.