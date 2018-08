Un camino hacia otro partido independiente

Si Alfredo Iglesias lleva a cabo su amenaza, el PSOE quedaría sin representación en el Concello de Cangas. Serían nueve meses en los que Alfredo Iglesias ya no se vería obligado a seguir las pautas que quiere imponerle la ejecutiva que le derribó, ya no tendría que dar cuentas a nadie. Además serían nueve meses para intentar crear una formación independiente que restaría votos a los socialistas. De hecho, cuando perdió las elecciones a la ejecutiva local, Alfredo Iglesias barajó eta posibilidad. El único concejal socialista de Cangas es un hombre ligado históricamente al PSOE y que trabajó al lado del ex alcalde socialista Alfredo Iglesias. Pero la situación local puede obligarle a actuar como lo hizo en su día José Luis Gestido, que se marchó del PP por discrepancias internas y montó Cangas Decide, con la que consiguió un concejal a la primera.

La ejecutiva socialista local, de momento, tampoco ofreció explicaciones a lo sucedido en la procesión del Cristo. Y desde la cofradía se indica que se invitó también al concejal, pero que el PSOE había resuelto otorgarle un mayor protagonismo a Eugenio González.