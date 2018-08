Burning y Os Resentidos, en un sitio como este

Tras los días grandes de la quema de Damas e Galáns, el pregón y la procesión del Cristo, hoy toca uno de los días grandes de la programación musical de estos festejos. Será de la mano de dos iconos de las movidas de los 70-80 en Madrid y en Vigo como la legendaria banda de rock, Burning, y Os Resentidos, respectivamente. Será la banda viguesa de Antón Reixa la primera en salir al escenario de la avenida de Castelao, a las 22.00 horas y después lo hará Burning, a las 23.30.Hoy por la mañana hay pasacalles con Lume de karoso y, por la tarde, teatro circense con As Sircópatas y el festival Así Canta Cangas.

"¿Qué hace una chica como tú en un sitio como éste?/¿qué clase de aventura has venido a buscar?/Los años te delatan, nena,/Estás fuera de sitio. Vas de caza ¿A quién vas a atrapar?/No utilices/Tus juegos conmigo/Mujer fatal, siempre con problemas..." ¿Quién no recuerda esta letra de Burning, el grupo de rock referente de la movida madrileña de finales de los 70. ¿O quién no recuerda otro clásico de esta banda "Mueve tus caderas". Burning llega hoy a Cangas para uno de los grandes conciertos del Cristo (23:30 horas, paseo de Castelao).

Modelados a imagen y semejanza de los Rolling Stones, la banda se formó en los años 70 bebiendo también del rock callejero. El sexteto que practicó un estilo salvaje del rock and roll, que les pasó factura, está integrado en la actualidad por Johnny Cifuentes (voz y teclados), el único superviviente de la formación original; Eduardo Pinilla (guitarra), Carlos Guardado (bajo), Kacho Casal (batería), Nico Álvarez (guitarra y coros) y Maykol Slingluff (saxo). Llegan a Cangas procedentes de Madrid y siguiendo una gira que ofreció su último concierto el pasado 18 de agosto en Pollença, en Mallorca, y un día antes en el Pazo de Cea, en Nigrán. Tras Cangas, una localidad entregada al rock, la banda prosigue su gira por Asturias, Cuenca, Murcia, Huesca, Madrid, Cáceres, Sevilla, Burgos, Santander, Palencia y Bilbao.

Los Burning, aun sin tres de sus integrantes originales cuando la banda se fundó en 1974 en el barrio madrileño de La Elipa, siempre se ha mantenido fiel al estilo de rock sin atender a modas y con épocas de altibajos que les ha llevado desde los grandes escenarios a ser olvidados por los mediosy la industria, tocando en pequeños garitos. La banda siempre se movió por su pasión por el rock, tocara donde tocara, y lo vuelve a demostrar en Cangas con su público fiel y en donde trae su último trabajo "Pura sangre", publicado en 2013 y que contiene una colección de canciones que comboinan el respeto por sus orígenes con una renovada pasión por el rock. Desde que grabaron su, primer single "I´m Burning", en 1974, la banda sacó al mercado una veintena de discos, como el conocido "El fin de la década"".