Mulleres, mar e poesía

As rúas de Moaña acolleron a mañá deste sábado o primerio dos roteiros literarios organizados pola Deputación de Pontevedra. Baixo o título "As traballadoras do mar", máis de 60 persoas chegadas dende distintos puntos do país percorreron boa parte do casco urbano da vila da man do poeta Xosé Daniel Costas, que, ademais das diversas explicacións, amenizou o acto lendo varios poemas do seu libro Conservas. Cada obra tiña un sentido especial nos distintos espazos.

O percorrido comezou no porto de pasaxes e detívose en primeiro lugar na taberna A Ramona "para recoñecer o papel das mulleres taberneiras", explicou o poeta. Ante a praza de abastos leu o poema "Gramática do sal" e ante a rúa Constantina Pérez Calvar puxo en valor o traballo das matronas a través das súas letras. Na rúa Cándida Lago, Costas recitou o poema adicado a esta sindicalista asasinada que escribira para a inauguración do nome da rúa. Ante a oliveira da alameda salientou o problema da violencia de xénero mediante os seus versos e no recordo aos falecidos no naufraxio do "Ave do Mar" recitou poemas de Mares de xiz, sobre as viúvas de mariñeiros.

A posta en valor do traballo das mariscadoras por dignificar o seu oficio, a través da propia nai do autor, e a defensa da alcaldesa da vila na parada da casa consistorial, completaron o roteiro.