Unos fuegos de época

Fueron fastuosos los fuegos de las Fiestas del Cristo que se lanzaron a las 23.00 horas, tal y como figuraba en el programa de fiestas. Todo se había programado para que Cangas compitiera con otras poblaciones del Área Metropolitana de Vigo. Y el objetivo se cumplió con creces, según los cangueses que se agolpaban en el entorno del frente marítimo, solo amedrentados por el amplio perímetro de seguridad que puso en marcha Protección Civil y que fue supervisado por Intervención de Armas de la Guardia Civil de Cangas.

Los fuegos de artificio estuvieron llenos de color y nos faltaron las tracas sonoras, sobre todo la final, que seguro que despertó al más adepto a los brazos de Morfeo. Se realizaron 126 lanzamientos, de los cuales 28 fueron acústicos, con una carta total de 152,9 kilos de explosivos. Oficialmente, estaban pensados para que duraran 19 minutos, pero alguien contó 25.

No parece que esta ocasión pueda alguien amargarle las fiestas al concejal de Cultura, Héitor Mera, con el lanzamiento de los fuegos de artificio a cargo de la empresa Argimiro Álvarez. En general la gente se mostró satisfecha con lo visto y oído. Claro que siempre habrá alguien para poner algún pero.

Lo que resultó a la perfección fue el dispositivo de seguridad. No hubo fallos, las vallas que controlaban el perímetro no se superaron y lo más importante, no hubo ningún tipo de incidencias.

Las fiestas de Cangas continúan hoy con un concierto de la Banda Bellas Artes y la actuación del grupo folclórico Treixadura, entre otros.