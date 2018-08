Oda "á tribo dos mariñeiros de Cangas"

"Polo escuro do mar que vos contruba aínda hai peixes de luz nos seus abrigos, mariñeiros de Cangas, meus amigos, meus irmáns de salitre e sol e chuva." Con estos versos de su gran amigo y poeta cangués, Bernardino Graña, arrancaba ayer el escritor Xosé Henrique Rivadulla el pregón que inauguraba la semana de las Festas do Cristo. En el acto se reunieron representantes de todos los partidos políticos, a excepción de los concejales populares y socialista. En la Praza do Concello se encontraban el alcalde local, Xosé Manuel Pazos (ACE), el concelleiro de Cultura, Héitor Mera, Merchi Giráldez y Xoán Chillón por el BNG, el portavoz de Cangas Decide, José Luís Gestido, y la edil de Asemblea pola Unidade, Ánxela Vizoso.

En su intervención, el regidor local se acercó al micrófono para dar inicio a las fiestas con unas palabras breves, pero motivadoras. "Estas festas permiten a moitos esquecer as súas dificultades e compaxinar a festa co traballo, en compañía dos vosos, gozando do acollemento e cariño". "¡Viva Cangas!", exclamó con ímpetu ante los allí presentes que esperaban a la Queima de Damas y Galanes.

Antes de oficializar el festejo con la lectura inaugural, Héitor Mera, tomó la palabra para señalar que "este ano, na última festa do mandato, hai dous grandes agasallos: un é o cartel de Xosé Vizoso, unha auténtica obra de arte; e o outro, a participación deste pregoeiro que me enche de orgullo".

Xosé Henrique Rivadulla se dirigió a la gran multitud de vecinas y vecinos reunidos delante del Concello que escuchaban atentos las líneas literarias de la pieza "Oda aos mariñeiros de Cangas" de Bernardino Graña, que abrieron el discurso. El pregón se centró en las señas y peculiaridades identitarias canguesas que evocan la esencia del pueblo. Según el escritor coruñés, "este poema explica o que Cangas é para min,:o mar, a amizade da xente e a súa fala e idioma".

Rivadulla reivindicó el papel de los marineros que arriesgaban sus vidas con esfuerzo y trabajo para conseguir lo que hoy tenemos. "Os homes e mulleres que traballaron o mar foron construíndo o lugar onde nacestes e vivides. Vós tamén sodes homes e mulleres mariños. O mar é voso.", señaló.

Otra seña cultural según el escritor y director televisivo, es la mente abierta y solidaria de Cangas que animó a poner en valor. "Sodes un país de xentes fraternais, o sentimento da amizade forma parte da vosa identidade e isto hai que conservalo, tomar conciencia e coidala como un tesouro", insistió. Por último el coruñés, ya afincado desde hace años en las tierras morracenses de Cangas, no quiso dejar atrás la importancia de la lengua originaria del lugar. "Coa vosa lingua e formas dialectais do galego pertencedes á tribo dos mariñeiros do Morrazo e conectades con eles".

Desde la poesía de Bernardino, Rivadulla conectó con el sentir de la gente canguesa animando a expandir "un exército de naves" por el mundo entero con las particularidades que, en sus palabras, "están na nosa alma mariñeira". El escritor cerró su discurso con una llamada "a gozar plenamente en liberdade destas festas. Vémonos nalgunha taberna".

Al finalizar la ceremonia, Xosé Henrique Rivadulla fue obsequiado con una figura de Porcelana Galos, en la que se encontraba representada una familia marinera, en relación con su pasión por el mar.

Comienza la Queima

Antes de la evocación marítima y gran carga poética de las palabras de Xosé Henrique Rivadulla, las calles salpicadas todavía por los primeros rayos del sol no dejaron de resonar y entrar en bullicio con las gaitas y bailes típicos que, poco a poco, iban animando a la gente a unirse.

Un conjunto de ocho cabezudos traicionales salieron desde el Auditorio para recorrer cada rincón de la villa acompañados de las incesantes melodías de la Banda de Gaitas Lume de Karoso. A modo de procesión, la gente se fue incorporando hasta llegar a la Praza do Concello donde continuaron con el ritual a la espera de iniciar el pregón.

El lobo, la vieja, la joven, el hombre, el tradicional "demo" y dos turcos fueron los cabezudos que danzaron con los más pequeños, pero también con los mayores. Son figuras tradicionales que recuperan la historia y costumbres canguesas y gallegas. "Algúns teñen máis de trinta anos, ímolas renovando e conservando cada ano. Leva o seu traballo e esforzo facelos.", comentaban unos de los técnicos de cultura.

Y con un fogonazo de salida que prendió el alcalde tras el pregón al grito de "¡Viva Cangas!" y que asustó a más de uno, la marabunta de gente se dirigió a la zona acordonada para presenciar como las figuras de las Damas y Galanes se consumían entre pólvora y jolgorio en un no parar de movimientos.

Muchos de los asistentes ya guardaban su sitio en primera fila para no perderse ni el rastro de las pequeñas figuras que velozmente se movían. "Este ano ampliamos o perímetro de seguridade de 12 a 15 metros e reducimos a cantidade de pólvora para maior seguridade para os asistentes. Nestes días estase realizando un control moi exhaustivo", explicó Cesáreo Sánchez.

Y llegó el momento más esperado para todos. Los técnicos encendieron cautelosamente las figuras que, de forma acelerada, comenzaron a moverse y a girar, a subir y a bajar, mientras explotaban su carga con grandes estallidos.

Los niños tan entusiasmados, casi sin parpadear, intentaban seguirle el ritmo a las vueltas que daban las tres estructuras. "¡Ay, que susto mamá!", gritó uno cuando explotó la primera figura, aunque luego sus ojos se abrieron ampliamente por curiosidad al ver que habían desaparecido. Un misterio que luego le explicaban sus padres.

Una tras otra, las tres Damas y Galanes se fueron quemando, mientras las cenizas se esparcían por el recinto, a modo de confeti inaugural. Entre aplausos y vitoreos quedaron así inauguradas las Fiestas del Cristo con toda una semana de actividades, conciertos y celebraciones por delante.

Pero muchos de los asistentes, todavía animados y no conformes con terminar ahí la jornada inaugural, se dirigieron a estrenar la sesión vermú del mediodía para darle continuidad en la explanada de Ojea. Allí tuvo lugar un concierto del Orfeón Berbés, que permitió al público ir preparándose en cuerpo y alma para el resto de festejos de la semana.