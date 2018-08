Julián Maeso actúa hoy en el Aturuxo de Bueu al aire libre

Curtido en la escena estatal, no solo en The Sunday Drivers, de los ue fue miembro fundador, si no en bandas como Andabluses, The Blackbirds, Speaklow, Aurora & the Betrayers o The Sweet Vandals, Julián Maeso es un reputado creador de sonidos y canciones con tres álbums en solitario y uno de los mejores especialistas en órgano Hammond. Hoy ofrece un econcieto en el local Aturuxo, de Bueu, al aire libre, a las 21:30 horas.