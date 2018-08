Castro recuerda al PP que las analíticas del agua de las playas son públicas

La concejala de Medio Ambiente del Concello de Cangas, Tania Castro, replica al grupo municipal del Partido Popular que denunciaba anomalías en las banderas azules y criticaba cómo se realizó la contratación de los socorristas. "O PP, corroído pola envexa que lle suscita a boa xestión nas praias con melloras sustanciais gracias ao traballo en equipo da concellerías implicadas, pretende enganar a veciñanza sen explicarlles que somos un dos poucos concellos de toda Galicia que lograron manter todas as bandeiras azuis izadas, ser felicitados pola Adeac e mellorar os servizos nas praias".

Explica Castro que comenzaron el operativo con personal suficiente, pero tras algunas renuncias fundamentadas, quedaron dos plazas sin cubrir de socorristas y patrón. Asegura que lo fácil, que es lo que haría el PP, "porque iso de traballar e xestionar non entra no seu dicionario, sería pasar de todo deixar pasar o verán e non sacar as prazas a costa da seguridade da veciñanza e turistas".

También insiste Tania Castro en que no hubo una externalización de los socorristas. Asegura que son personal municipal como siempre, contratados después de la convocatoria de oposición y con pruebas selectivas. Respecto a las dudas sobre las analíticas de playas, la edil afirma que el PP tiene acceso a todas, al igual que todos los vecinos, ya que son públicas en la página de la Consellería de Sanidade. "O que non pode pretende é que eu sexa a súa secretaria, porque non o son, teño competencias de moita responsabilidade que non podo deixar porque o PP non queira entrar na páxina oficial".