Villares destaca en Bueu que En Marea "segue sumando"

El portavoz nacional de En Marea, Luis Villares, acudió hoy a Bueu para participar en la firma de la integración de la Asamblea Cidadá Bueu (ACB), que lidera el concejal Xulio Villanueva, en esta formación política de cara a las próximas elecciones municipales. En Marea da cobertura legal, apoyo y medios a ACB que en las pasadas elecciones se presentó con la agrupación de electores SON. Villares, tras el acto, aseguró respecto a los alcaldes críticos a su dirección, que "estou contento porque nós seguimos sumando", como en Bueu, "e o importante é iso. Temos órganos internos e todo o mundo pode dar a súa opinión".

Sobre las fechas para la convocatoria del consello y del plenario en donde se decidirán los nuevos órganos de gobierno de EM, confirma que la próxima semana se reunirá la coordinadora que será la que decida la fecha del primero y posteriores y sobre la posibilidad de adelantar la celebración a antes de final de año, debido a la proximidad de las elecciones municipales, dijo que hay unos estatutos que se seguirán.

El acto de firma de colaboración, que presentó el responsable interno de Organización de ACB, José Manuel Bacelar, se desarrolló en el seno de los denominados Encontros Intermareais en la sala Amalia Domínguez Búa de la localidad y reunió a representantes de agrupaciones de Sanxenxo, Ponte Caldelas, Pontevedra, Vilanova de Arousa, Cambados y Cangas desde donde se desplazaron los ediles de gobierno Mariano Abalo, de la Alternativa Canguesa de Esquerdas (ACE) y Tomás Hermelo, de la Asambleia pola Unidade (AspUN). Estaba anunciada la presencia también de una representación de Moaña con Concha Trigo y Paco Ferreira, que no acudieron, y se proyectaron vídeos de responsables de las agrupaciones de Lugo, Poio y Ribadumia que no pudieron desplazarse para dar la bienvenida a ACB. Con Villares estaban las viceportavoces Ana Seijas y Vitoria Esteban.

El portavoz y concejal de ACB, Xulio Villanueva, que lució un lazo amarillo en la solapa, ofreció un discurso sincero y con sentido de humor, en el que reconoció que se sentía algo defraudado, pero con ganas de seguir, que le costaba todavía dirigirse en los términos de ellas y ellos, que quería que En Marea siguiera creciendo, pero que no le gustaban los conflictos internos, aunque dijo que le enorgullecía la independencia que da a las agrupaciones locales y que ACB seguirá como tal defendiendo Bueu.

Villanueva se calificó como municipalista, comarcalista y nacionalista y que la idea por la que había que apostar era seguir juntos porque el enemigo es el PP y sus políticas de discriminación y de salarios precarios. Criticó al gobierno de Bueu, de mayoría de izquierdas, pero que privatiza los servicios y va a hacer una piscina municipal privatizada. Recordó a Beiras porque dijo que fue la persona que les inició en el nacionalismo y que le convenció de que es fundamental unir las fuerzas de izquierdas nacionalistas o no, para retirar al PP.

El portavoz nacional definió a En Marea como un "proxecto republicano transformador", marcado por la independencia de las agrupaciones locales "sin necesidade de ter o mesmo peiteado, nin a mesma camiseta nin siquera o mesmo nome da organización". Lo importante dijo que era compartir valores como se hizo en el acto de Bueu y que En Marea tiene que ser como "El universo" que definió Carl Sagan en un libro que leyó de niño como algo" en donde todo xira sobre unha soa cousa".

Elogió el gesto "sincero e incorrecto" de Villanueva que refleja el espíritu de En Marea como "proxecto republicano transformador" e insistió en la importancia de entender el proyecto compartido de esta formación y poner "pingas" desde lo local para hacer una "tromba" con la que lograr un gobierno y un proyecto que permita vivir mejor en el país. Se refirió a casos actuales como la condonación por parte del Estado de la deuda al puerto de Valencia y no al de A Coruña "cando a cidade debe abrirse ó mar e EM presionará para elo"; el conflicto de O Marisquiño que dijo que se había convertido en un circo los quince días siguientes al suceso sin que se asuman responsabilidades "e donde está sendo moi útil En Marea de Vigo" o la modificación de la Ley de la Memoria Histórica que aprobó el PSOE por decreto pero excluyendo el Pazo de Meirás que debe de convertirse en un centro que fomente la cultura de la paz, de la tolerancia, de la pluralidad y que sirva para la resolución de conflictos: "Se estamos ante una memoria histórica selectiva, estamos ante unha amnesia selectiva".

De igual forma se refirió a la necesidad de atender los sectores productivos, aludiendo ya a Bueu, para evitar que la gente siga emigrando porque desde 2014 "cando se nos dixo oficialmente que remataba a crise económica, marchou o 22% da poboación menor de 35 anos en Galicia".

Por su parte, la viceportavoz de EM, Vitoria Esteban, de Lugo Novo, señaló por su parte que desde que nació la formación en 2015 "as mareas son imparables e están a alagar os concellos". Insistió en que la fuerza de EM está en las agrupaciones locales porque "o municipalismo, pola proximidade coa xente do común, foi a enerxía que move o motor do cambio".

En cuanto a la otra viceportavoz Ana Seijas, de Ames, señaló que había un desafío importante para 2019 y que desde febrero ya se trabaja con una hoja de ruta de cara a las elecciones municipales, como se ha hecho en Bueu para llegar a este acuerdo de colaboración "buscando puntos en común e con sinceridade".