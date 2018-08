Pazos firma la orden para retirada de caballetes del casco vello y recuerda que la ordenanza los prohíbe

El alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos (ACE), otorgó ayer oficialidad a su iniciativa de retirar los caballetes publicitarios de las calles del casco vello de Cangas. Lo hizo a través de una carta que con el sello del Concello y su firma hará llegar a los establecimientos afectados. No hay que olvidar que precisamente el miércoles, cuando comenzó la Policía Local a visitar los comercios advirtiéndoles de que tenían que retirar estos carteles publicitarios, los dueños se quejaban de que no tenían constancia oficial de ninguna orden. Ahora ya la van a tener.

En la comunicación que se hace llegar a los establecimientos, sobre todo de hostelería, que tienen los caballetes ocupando la vía pública, el alcalde manifiesta: "Vista a ocupación reiterada da vía pública con paneis diversos e instalacións de anuncios móbiles por parte de varios establecementos, con conseguinte prexuizo para os viandantes, visto que este tipo de instalacións non contan con preceptivo permiso municipal para a ocupación do viario municipal, ínstase aos propietarios dos establecementos anunciantes á retirada dos mesmo no prazo de 24 horas, baixo a posibilidade de sancións económicas de non cumprir o presente requerimento". Ayer, a pesar de que la Policía Local ya había recorrido numerosos establecimientos los dos días anteriores, aún seguían bastantes caballetes ocupando la vía pública, sobre todo en la Praza do Arco.

El regidor local insiste en que se trata de un problema de convivencia, no solo de ornato, entre peatones y hostelería. Xosé Manuel Pazos habla de que se ocupa espacio de paseo y dificulta el paso de cochecitos de bebés y de personas en sillas de rueda. Recomienda que los menús se pongan en los escaparates de sus establecimientos y recuerda que no hay ningún permiso para ocupar espacio de la vía pública con estos carteles. La ordenanza de terrazas no los menciona y la de Ornato los prohíbe. Xosé Manuel Pazos recuerda que fue una ordenanza que sacó adelante el anterior gobierno municipal.

"Non é a selva"

Pazos hace un llamamiento a la tranquilidad y dice que no tiene sentido ningún especie de rebelión por parte "dos moi poucos afectados que viñeron a protestar" y que no se puede acudir a los tribunales cuando existe una ordenanza municipal que prohíbe claramente la instalación de los polémicos caballetes.

Asegura el alcalde de Cangas que no tiene ningún interés en polemizar ni en dificultar la tarea de la hostelería, " a que sempre se procurou axudar. Pero esto non é a selva", manifiesta un alcalde que espera que los afectados tomen conciencia y se den cuenta de que no se trata de un capricho del alcalde, que insiste en lanzar puentes.

Por su parte, algunos establecimientos afectados se lamentaban de que faltando tan pocos días para finalizar la temporada alta el regidor local sea intolerante, cuando podía esperar al próximo año. Hay que mencionar que el 2019 es año electoral y los que hoy gobiernan podrían estar en la oposición, que nunca se sabe.