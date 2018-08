"O que temos agora non nos caeu do ceo"

-¿Seguen estando igual de presentes as tradicións mariñeiras?

-Porque as persoas teñen un valor. O que temos hoxe non nos cae do ceo, procede dun traballo e sacrificio anterior. Os mariñeiros e toda aquela xente necesitan unha certa homenaxe. Lembralos serve para conectarnos con esas persoas. Cando eu subo a unha embarcación de fai cen anos que non se emprega xa, sei que alí estiveron uns homes traballando con esforzo. E co idioma tradicional pasa o mesmo. Hai que sentir que non só estivemos nós no mundo, antes viñeron outros.

O escritor Xosé Henrique Rivadulla será o encargado de ler hoxe o pregón das Festas do Cristo na Praza do Concello ás 12 da mañá. Aínda que foi nado na Coruña, reside dende hai anos nas terras canguesas das que quedou namorado dada a súa fascinación e paixón polo mar, as xentes e as súas historias. As verbas do escritor serán o anticipo á Queima de Damas e Galáns no mesmo lugar.

-Este ano tócalle abrir co pregón das Festas do Cristo. ¿De onde parte o seu vínculo co pobo de Cangas?

-Eu teño a miña familia en Muxía e nacín na Coruña, pero resido nesta vila dende o ano 2011. A verdade é que podía vivir en Vigo ou noutros lugares, pero o feito de achegarme ata Cangas débese a referencias. Fai moitos anos, uns trinta, coñecín a un gran amigo meu, o escritor cangués Bernardino Graña, xunto con Novoneyra e Salvador Bodaño. A partir de aí, para min Cangas converteuse na casa deste amigo, na casa do poeta, e pensei en vir ata aquí. Agora considero que foi un total acerto porque Cangas é un sitio marabilloso. Entras nunha taberna e aos escasos minutos xa coñeces a todo o mundo, estás falando e rindo con eles. A xente de Cangas facilítache a vida, son hospitalarios e acóllente.

-¿Cómo será o seu pregón?

-Vou falar dos elementos que, ao meu parecer, definen a identidade do pobo de Cangas. Comezarei co poema "Oda aos mariñeiros de Cangas" de Bernardino Graña, que para min explica ben as señas culturais da vila. Unha delas é o mar, porque sen el Cangas non existiría. Cangas non sería Cangas. Foron os mariñeiros os que instauraron a propia personalidade do lugar. Outra desas señas é a tendencia da xente á amizade e a achegarse aos demais. As persoas que veñen de fóra son capaces de integrarse rapidamente. Outro aspecto de identidade son as formas dialectais do galego que existen na vila, e que se deben manter e coidar. Aquí solo miran, non ven[risas].O pintor e escritor Luís Seoane dicía que os galegos espallamos as nosas singularidades polo mundo adiante. E iso ocorre con Cangas, que enriquece o mundo.

-¿É ese o atractivo da vila?

-Sí, e a xente que se achegue a visitala debe implicarse na vida e nas súas xentes. En Cangas hai que entrar. Que veñan ás festas pero a participar, a implicarse, a falar, a comprender. A vida mancha, molla e está para vivila.