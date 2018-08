-Estanse perdendo as formas de entender a vida tradicionais. Hai oficios que pola dinámica se perden de xeito natural, nacen outros novos e ten lóxica. O importante é non perder as costumes, aínda que non se practiquen. Hai que conservar as tradicións para construírnos como cultura propia e civilización; e descubrirllas aos que as descoñecen.