Juncal reprocha a la Xunta que no hubiera establecido un cupo provisional de visitantes para la isla de Ons

El alcalde de Bueu, el nacionalistra Félix Juncal, asegura respecto a la sobrecarga de visitantes que está registrando la isla de Ons, debido a la estricta aplicación del cupo de 2.200 visitantes que las navieras pueden trasladar al día a Cíes, que este verano el problema no es tan dramático como el año pasado cuando se cerraron las Cíes a más personas debido a la sobreventa de billetes. y se saturó Ons Sin embargo, reconoce que por parte de la Xunta y de Parques Nacionales sí están desplazando visitantes de Cíes a Ons al cubrirse el cupo en la primera y opina que lo que debieron de haber hecho es establecer uno provisional este verano para el archipiélago de Bueu mientras no se apruebe el definitivo que incluye el Plan de Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque nacional de las Illas Atlánticas.

En este sentido, el regidor está de acuerdo con la alerta por sobrecarga de visitantes que la semana pasada realizó el colectivo ecologista Anduxía, de Bueu; y esta semana el Verdegaia. Ambos colectivos calculaban que estaban entrando en la isla unas 4.000 personas diarias cuando lo que propone el borrador del PRUG para Ons son 1.800.

Juncal señala que ya el verano pasado desde el Concello se insistió en la necesidad de que Ons tuviera, como lo tiene Cíes, un cupo suficiente para que los visitantes puedan acudir en las mejores condiciones: "Todo lo que sea rebasar un número aconsejable es cuestión de preocupación".

Juncal está de acuerdo con el contenido del PRUG aunque tiene claro que esa limitación de visitantes no afectar a los propios isleños que deben de quedar fuera de cualquier límite: "Un cupo en la isla no pude afectar a las personas ue viven en Ons". Sin embargo, Juncal no se aventura a marcar desde el Concello un número para ese cupo.

Añade que ahora ya va a acabar la temporada de verano y que se está alertando de la masiva afluencia ya con cierto retraso. Lo que le parece incomprensible es que después de lo que sucedió el año pasado, cuando miles de turistas se quedaron sin poder ir a las Cíes, incluso habiendo comprado los billetes debido a la sobreventa sin control por parte de las navieras, la Xunta haya dejado pasar otro año más sin aprobar el PRUG, que es el documento que realmente va a regular la entrada y salida de personas en los archipiélagos del Parque Nacional.

Ayer la isla de Ons volvió a acoger a miles de personas. Los propios isleños con negocios en ella consideran que para dar un servicio de calidad, el número de visitantes debería de estar más limitado. Eso sí, ese cupo debe aplicarse solo a los visitantes y ser libre para isleños. Entiende que el destino Ons hay que cuidarlo y que con tanta avalancha de personas, será imposible si no se pone coto.

El alcalde de Bueu asegura que se pondrá en contacto con la dirección xeral de Patrimonio Natural para ver en qué fase está la tramitación del PRUG.