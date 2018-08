Verdegaia alerta de que entran más de 4.000 personas al día en Ons

El colectivo ecologista Verdegaia, al igual que hizo días atrás Anduxía, asegura que la gran demanda de visitas a las islas Cíes está ocasionando que se desvíen al archipiélago de Ons para no superar el cupo de las 2.200 personas al día fijado para el archipiélago vigués. Añade que de esta forma, Ons está soportando una carga de visitantes de hasta 4.000 personas al día excediendo del cupo de 1.800 que se contempla en el borrador del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de las Illas Atlánticas (PRUG) que la Xunta y la dirección del parque llevan 15 años sin aprobar."Verdegaia" alerta de la consecuencia que esta sobrecarga de visitantes está ocasionando para la conservación de los valores naturales de seguridad de las personas.

Añade que el control del exceso del cupo de visitantes en las Cíes tiene que contar con una visión integral que abarque todos los archipiélagos del parque y que pase por la aprobación del PRUG, ya que éste es un documento que rige los usos que se pueden llevar a cabo en el espacio protegido: "Calquera outra solución que non contemple a aprobación deste documento é insuficiente". Prueba de esto es que algunas de las empresas navieras están redirigiendo con destino a Ons a los viajeros que no pueden transportar a Cíes: "Pode parecer algo positivo e sen ningún tipo de problemática, pero, desgraciadamente, non é así".

Con respecto al cupo de 1.800 visitantes que contempla el PRUG para Ons, pero que no tiene validez legal ya que no está aprobado todavía el documento, Verdegaia señala que la capacidad de carga ecológica de las playas de esta isla es de 896 personas/día, según un estudio de capacidad realizado por la propia Xunta. Por este motivo, el cupo no garantiza la debida conservación de los ecosistemas por lo que debería ser más bajo y rondar los 1.200 visitantes/día.

El colectivo recuerda que el PRUG debía de estra aprobado por ley ya en 2003.