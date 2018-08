El PP sospecha de irregularidades en las playas con bandera azul y Adeac informa de forma favorable

El grupo municipal del Partido Popular de Cangas aprovecha la apertura de un expediente disciplinario a un socorrista de Menduiña que se negó a realizar la prueba de alcoholemia y menospreció a la Policía Local y después en las redes sociales al alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, para poner en tela de juicio el sistema de contratación de socorristas que utilizó el gobierno, adjudicándolo a la Asociación de Socorristas Profesionales de O Morrazo. Al tiempo, sospecha de irregularidades en las playas de Bandera Azul, en cuanto a la analítica del agua. Mientras, la concejala de Playas, Tania Castro, presenta el informe de la Adeac

El PP asegura que la ley debe cumplirse por parte de todos los trabajadores del Concello y los socorristas son asalariados de la entidad, pero dice que esta situación confirma lo que ya denunciaron en un escrito el pasado día 6. En ese escrito "se solicitaba copia das analíticas das praias, copia dos informes de bandeira azul, copia do Plan de Actuación nas Praias en 2018 e informe de intervención sobre as partidas de gasto as que se imputan salarios e gastos relacionados coas praias. E como case que sempre sen resposta. O PP denunciaba a improvisación e a ilegalidade, un binomio que está presente en todas as actuacións deste desgobierno de Cangas e non podía ser unha excepción nas praias" .

Para el partido conservador es un absoluto despropósito que en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del 3 de agosto de 2018 se anuncie el decreto de la Alcaldía donde se hace referencia a la contratación laboral de 2 socorristas y 2 patrones, contratación con procesos selectivos finalizada en la fecha del 21 de agosto y que según publica el Concello contrató a un socorrista y a dos patrones a finales de agosto, "nin tan sequera foron capaces de completar o número de participantes e apróbanse os presentados. Increíble!".

También considera "increíble" que por la supuesta negligencia de un socorrista se puedan perder banderas azules. "Pero si o alcalde era dos que dicía que iso era un trapo, en definitiva, que non importaba que Cangas tivera ou non tivera bandeiras azuis. Non estarán ocultando a pérdeda de algunha?".

El PP también saca a relucir las analíticas de las playas. Pregunta por ellas y qué pasó con las lanchas de salvamento utilizadas casi todo el verano. Pregunta cómo es posible que se contratara a patrones y socorristas al finalizar el verano y si el Concello de Cangas mintió a la asociación que se encarga de otorgar las banderas azules. El PP exige al regidor local que entregue copia de todos los informes remitidos por Sanidade sobre los resultados analíticos de las playas de nuestro Concello, copia de los informes de deficiencias en playas de la Adeac y copia del Plan de Actuación de Praias 2018, si existe, con el número de trabajadores, tanto de limpieza como de salvamento, distribución por playas e importe individualizado, según categorías, de los salarios. El PP tiene constancia de que hubo resultados de análisis del agua de playas para nada favorables al Concello, aunque no quiere hacer sangre en este apartado. Pero no duda en manifestar que la contración de los socorristas mediante una asociación fue un total fracaso y considera un despropósito e improvisación que faltando menos de un mes para el cierre de campaña se saque a concurso dos plazas de socorristas (una no se pudo cubrir) y dos patronos.

Es cierto, añade el partido que dirige José Enrique Sotelo, que al alcalde no le dolerán prendas si es necesario bajar banderas azules por falta de socorristas. Xosé Manuel Pazos nunca consideró que esta consideración fuese un polo de atracción turística tan importante. Es más, los turistas acostumbran, cada vez más, a acudir a playas que no tienen ninguna catalogación, calas que son difíciles de encontrar, huyendo de la superpoblación de los arenales habituales.