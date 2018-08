Pazos no rectifica y hay comerciantes dispuestos a llegar a los tribunales

Habrá sanciones económicas para quien no los retire y la Policía Local seguirá inspeccionando, según señaló ayer el alcalde. No obstante, había cierta confusión con la medida. Varios afectados preguntaron concretamente a los agentes de Policía Local qué caballetes tenían que retirar, si los publicitarios, si otros carteles donde figuraban precios. "Fueron muy educados, pero no sabían muy bien a qué venían", manifiesta un afectado. Otros manifestaron ayer que si el alcalde le obliga a retirar de la calle determinados caballetes no dudarán en recurrir a los tribunales de justicia, incluso llegar al Constitucional.