Luces y rock and roll

Ya de tarde, desaparecida la niebla que refrescó la ría de Vigo, el sonido de tambores se dejaba sentir en la calle Montero Ríos, procedente de la Escuela de Música. Eran los ensayos de la marcha de la procesión de Cristo. El ruido de las atracciones se colaba en todas las casas del frente marítimo, que por un día podían estar cerradas tras la ola de calor soportada a golpe de mar salada. En el recito de Ojea se preparaba todo para el Festival Musicangas, cuyos grupos de marca estridente abrían las Fiestas de Cangas antes que el encendido del alumbrado. En las jaimas instaladas en Ojea se mezclaban las prisas y los olvidos. En las mesas se saboreaba cerveza y en las esquinas jóvenes amantes procuraban ocultos el primer beso furtivo, antes de que la oficialidad encendiera el alumbrado y los cogiera de sorpresa.

La hora oficial del encendido del alumbrado de las Fiestas del Cristo eran las 22.00 horas. Así aparece en el libro de las fiestas. Pero como acostumbra a suceder pocos reparan en este detalle y se fían más del boca a boca. Este fue el motivo por el que el acto no se llevó a cabo hasta las 22.30 horas. Sí que estaban en alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos (ACE) y el concejal de Cultura, Héitor Mera (BNG), pero faltaba la primera teniente de alcalde, Mercedes Giráldez, a quien se le comunicó que el acto se celebraría a las 22.30. Este exceso de entendimiento por parte de los miembros del gobierno no empañó el encendido. No había caras largas por el entusiasmo del enfrentamiento habido esta semana. Parecía todo olvidado y el botón del encendido unía más que separaba al alcalde, la primer teniente de alcalde, el concejal de Cultura y la edil de Medio Ambiente, Tania Castro (ACE). Por alguna razón todavía no contada faltaba un representante de Asemblea pola Unidade (ASpUN) que otros años sí que se unió al apretón del botón rojo. Este año parece haberse desentendido totalmente de la organización de las Fiestas del Cristo, aunque según el pacto de gobierno es un tema que deben llevar los tres partidos. Pero quedan nueve meses para las elecciones municipales y hay que marcar ya diferencias, de lo contrario todo se parece demasiado, al pasado, al presente y, también, al futuro.

Para reparar en el Festival Musicangas no hacía falta otra cosa que estar en el recinto de Ojea. Había muy buenas intenciones y músicos con años de adiestramiento a sus espaldas, a pesar de su juventude. Hay que recodar que el festival Musicangas nace del certamen de maquetas que nació con el fin de promover y difundir la música independiente de O Morrazo de cualquier estilo, aunque casi siempre es el mismo. Ayer fue el estreno de Ruxe, Ruxe, grupo que mostró su quehacer a los cangueses que poco a poco se iban incorporando al recinto ya encendido, a donde los bidones de cerveza iban llegando.

Para hoy está previsto en el programa que se celebre el XXV Festival de Bandas de Música, en el Auditorio Municipal de Cangas, a las 21.00 horas. En el recinto de Ojea actuarán Pultur, a las 22.30 horas, Falperrys a las 02.30 horas y el DJ Flor, a las 02.30 horas. Para el sábado está fijado el pregón y la quema de Damas e Galáns, a las 12.00 en la Praza do Concello.