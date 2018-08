Cangas Decide tilda de ridículo que el gobierno diga que no sabe nada del anteproyecto de Massó

"Cangas Decide" entra en la polémica suscitada con la publicación del anteproyecto de la Unidad de Actuación Número 27, "Massó". Asegura que no entra alvalorar el contenido del mismo, pero no renuncia a comentar todo lo que hay a su alrededor y que pone al gobierno tripartito en entredicho.

El partido que lidera, José Luis Gestido, manifiesta que el hecho de que el pleno apruebe una modificación puntual para permitir la posibilidad de que un supermercado cambie de lugar, proyecto que fue realizado por el mismo arquitecto que firma el anteproyecto de Massó es más que sospechoso (el gobierno insiste en que no conoce el proyecto). "¿Alguien puede creer que no huele mal? Que el alcalde y la teniente de alcalde, Mercedes Giráldez quieran hacer creer que los vecinos de Cangas son tontos, afirmando que desconocen la existencia de este borrador parece ridículo o cuanto menos vergonzoso".

También manifiesta Cangas Decide que hay muchas preguntas que responder, como por ejemplo, "por qué no se realiza una modificación para permitir a unos promotores de Cangas que desarrollen un terreno en la zona de A Rúa, para la construcción de otro supermercado y sí un proyecto del arquitecto Monteolivo, que firma la modificación puntual de Eroski y el anteproyecto de Massó. Lo que está consiguiendo este gobierno no lo consiguió la crisis de los últimos años: que muchas empresas que quieran invertir en Cangas, las que están se vayan y las que quieren hacerlo, ni lo intenten".

Este partido político insiste en que no opinaría sobre el supuesto borrador, porque considera que son los vecinos los que tienen que hacerlo, "y no seremos hipócritas opinando de algo y haciendo lo contrario". Asegura que lo que se debe hacer es poner todas las propuestas encima de la mesa y debatirlas, porque lo que está claro es que Cangas no puede seguir así, "en esta situación de ingobernabilidad, con grupos políticos cuyo único interés es la pasividad, la dejadez, consiguiendo que otros concellos avancen y se modernicen, mientras dejan a Cangas sin futuro, en una situación prehistórica".

Cangas Decide sostiene que las Fiestas del Cristo ya comenzaron y el pregón lo dieron el alcalde y Mercedes Giráldez. Hace referencia al enfrentamiento de los miembros de este gobierno tripartito, que dice que ya son muchos y menciona que si estos son los enfrentamientos públicos no se puede imaginar como son los que no se conocen".