Vilas critica que se haya acordado modificar el proyecto del astillero hace solo 15 días

La obra de restauración del astillero de Purro o de Banda do Río, en Bueu, que afronta su recta final, también moviliza al concejal del PSOE, José Manuel Vilas, que critica que el gobierno local haya procedido hace solo 15 días a iniciar un modificado del proyecto solicitado por el director de la obra y arquitecto municipal, que no es el arquitecto autor del proyecto, y sin saber si Patrimonio puede darle el visto bueno. "¿Qué pasará si Patrimonio no lo hace?", pregunta Vilas que reprocha la actitud de este organismo y su dejadez por permitir una obra que no cumple con la restauración de un bien inventariado, sino que se ha hecho nueva.

En el expediente de modificación del proyecto, que se aprobó en la junta de gobierno del pasado día 6, consta un informe emitido por el arquitecto municipal, en su condición de director de obra, en el que pide resolver incidencias detectadas en la ejecución de los trabajos. El arquitecto había redactado varios informes desfavorables a la propuesta del proyecto original, de demoler el muro de defensa contra las olas y la construcción de una rampa de bajada a la playa, por el peligro de que entraran las olas de los temporales y las zonas aledañas como ocurría en el pasado. También en sus informes, se hacía alusión al mal estado de la estructura de madera del astillero que desaconsejaba su aprovechamiento. Por esta razón y siendo un asunto de seguridad grave, iniciados ya los trabajos, el Concello ordenó no demoler el muro ni hacer la rampa.

En cuanto a la estructura vertical, el proyecto original se resolvía con el aplomado y limpieza de los elementos existentes y un tratamiento anti-xilófago para pulverización. Contemplaba la colocación de 10,73 metros cúbicos de madera de pino en nuevas correas o pilares y zapatas de hormigón armado como apoyo firme a la estructura. El arquitecto municipal detecta que el estado actual de la madera de la estructura no es apto para su reutilización por su grado de deterioro debido a la humedad, pérdida de masa de muchas piezas y rotura de otras por ataques de xilófagos y cerambicios. Considera que el tratamiento preventivo del proyecto original no es suficiente para garantizar la capacidad de resistente. Por esta razón se consideró ejecutar la estructura con piezas nuevas de castaño de 25 años sano, cortados hace más de 6 y colocarlas reproduciendo fielmente la estructura existente con los mismos métodos tradicionales de ensamble.

Como se contempla una cimentación, se opta por desmontar toda la estructura existente, que no figuraba tampoco en el proyecto original e incluir una partida para suministro y colocación de perfiles laminados como soporte del nuevo entarimado. Por ello se decide sustituirlos por una losa de hormigón.

Otra anomalía que se detectó es que el proyecto original planteaba la superficie como un plano horizontal, pero en la realidad hay una diferencia de cota de 75 centímetros, lo que implicó que no se podía llevar a cabo el cierre de vidrio , tal y como estaba contemplado, de 1,95 metros de alto recorriendo la totalidad de los frentes. El arquitecto municipal optó por la construcción de un zócalo de hormigón armado, con altura variable de 0 a 60 centímetros, para restituir la horizontabilidad a la base del acristalado. Debido a esto se ha tenido que reducir la altura del vidrio a 1,60 metros y al tener menos altura se ha disminuido también su espesor a 25 mm. También se ha modificado el acceso por la puerta principal con una rampa y se sustituyó el sistema de anclajes, además de darle más altura a la nave taller hasta 2,05 metros porque la propuesta en proyecto, de 1,85, se entendió insuficiente para los usos expositivos y divulgativos.

"Un sinsentido"

El portavoz del PSOE considera inadmisible esta modificación del proyecto cuando la obra está casi acabada. Lo que no comparte son las críticas del portavoz de la gestora del PP, Manuel Freire, sobre el retraso de la obra, que tenía que estar concluida en mayo, porque siempre hay complicaciones y es difícil cumplir con los plazos. Tampoco comparte la petición al alcalde de que reúna a los colectivos y personas implicadas en esta obra "porque de nada nos vale si el alcalde después siempre hace lo que quiere". Entiende que la tramitación y el proceso ha sido un sinsentido porque no se ha tenido en cuenta a los colectivos ni se dio la dirección de la obra al arquitecto autor del proyecto, si no al arquitecto municipal "que no cree en la obra".