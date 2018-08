Pazos ordena retirar los caballetes publicitarios de las calles de Cangas

Como no se consiguió por la buenas, se hará por las malas . El alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, dio orden ayer de que se retiraran los caballetes donde se anuncian restaurantes y locales comerciales del casco vello con la intención de dirigir a los turistas hacia la zona. A principios del mes de julio, el regidor local ya anunció que daba quince días a los locales para que retiraran ese tipo de cartelería y se sumaran a la iniciativa de la Asociación Casco Vello que, en colaboración con el Concello de Cangas, instaló letreros verticales con flechas indicadoras, más acordes con la zona y que, además, tienen la virtud de que no ocupan los espacio. Pero no solo todo quedó igual, sino que la cosa empeoró. El fin de semana pasado había más caballetes instalados en las aceras que nunca, haciendo omiso a la orden de la Alcaldía.

Nada más llegar de vacaciones, el regidor local decidió que se había dado tiempo suficiente a los propietarios de los locales anunciantes para que retiraran esa publicidad de la vía pública, así que ayer dio orden de proceder a retirarla bajo amenaza de sanción, que ya podría existir en algún caso. Xosé Manuel Pazos insiste en que la iniciativa de la Asociación Casco Vello es efectiva, como pueden constatar los locales que la utilizan. La intención del regidor local es que desaparezcan todos.

La Policía Local recibió ayer la orden y comenzó por la tarde su trabajo de comunicarlo a los responsables de instalar la publicidad de sus locales en los caballetes, donde figuran también los menús. Los carteles instalados por la asociación ayudan a mantener las calles vacías de elementos poco decorativos y que estorban al viandante. Se instalan en las calles que dan entrada al Casco Vello y solo es necesario ponerse en contacto con la asociación para publicitarse en la nueva fórmula publicitaria.

El alcalde también se sintió preocupado por las pantallas de televisión que se instalan en las terrazas para ver los partidos de la liga que ya empezó y que reduce, en algunos casos, la zona que queda de paseo, sobre todo en la calle Eugenio Sequeiros y también en Montero Ríos. Las terrazas van ganando terreno a medida que empieza la Liga.

Habrá que esperar si la medida adoptada por el alcalde tiene éxito, es decir, sino cae en saco roto porque el empeño de los restauradores en mantener los caballetes actuales es más fuerte que la voluntad del alcalde para retirarlos. Xosé Manuel Pazos y el gobierno local dejaron ya claro en varias ocasiones que una de las prioridades del tripartito es proteger y difundir el Casco Histórico de Cangas, como figura en el pacto de gobierno.