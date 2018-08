Las inspecciones a once atracciones se saldan sin incidencias a la espera de revisar otra decena

Un hierro al descubierto le indicaba ayer a los técnicos de inspección de las Festas do Cristo que el propietario de aquella atracción debía repararlo para mantener su puesto y evitar así cualquier susto futuro. Y es que la empresa Enmacosa, contratada por el Concello cangués para que los festejos de la localidad transcurran sin incidencias, intentaba ayer no dejar cabos sueltos. Tal y como señalan, hasta el momento no hubo ningún tipo de irregularidades "más allá de deficiencias que ya se han corregido". Ayer se revisaron cuatro instalaciones completas y, por ahora, llevan once a la espera examinar otra decena.

Desde el pasado viernes las primeras atracciones comenzaron a llegar a Cangas y a desplegar sus puestos y decorados que ya están abiertos al público. Ayer se acercó una nueva tanda de feriantes recién llegada de las Fiestas de las Peregrinas de Pontevedra. Aunque muchas ya son conocidas por los inspectores, el protocolo es el mismo en cada festejo, donde los técnicos realizan un examen lo más completo posible para cada atracción.

Es el segundo año que Enmacosa se encarga de revisar las atracciones de las Festas do Cristo. "El año pasado llegaron a ser un total de 24 atracciones y este se estima que sean 21", señalan los técnicos. Entre hoy y el viernes todos los puestos estarán montados con sus anclajes y luminarias listas para que niños y mayores disfruten de la adrenalina del festejo do Cristo.

Cómo se inspecciona

La seguridad es una de las premisas principales de las fiestas de este año, tras lo ocurrido en Coia y la psicosis que generó el concierto de O Marisquiño en Vigo. Los técnicos revisan estos días meticulosamente el montaje, estructuras y luminarias de las atracciones.

El control documental es la primera fase del protocolo. Además de los documentos que cada instalación debe presentar en el Concello, se les solicita in situ la documentación preceptiva: seguro de responsabilidad civil, la póliza y el recibo conforme está pagado y en vigor. "Si hay algún papel que no está al día o que no ha sido presentado, les informamos de ello para que entreguen lo que falta", explican los inspectores. A mayores, cada propietario debe firmar un documento que indica las personas responsables y encargadas de manejar la atracción, que deben ser mayores de edad y conocer el funcionamiento de la misma.

Una vez que el papeleo está en orden, comprueban la parte mecánica. Examinan que no existan aristas cortantes, puntos corrosivos, desniveles, huecos sin protección, deficiencias en las soldaduras y vallas, así como que los apoyos estén correctamente asentados. "Revisamos toda la estructura, hasta los pasadores y tornillos, por lo que podemos echarnos horas únicamente con una atracción", aseguran.

Así mismo, comprueban otros requisitos de seguridad del público en el entorno, como la dotación mínima de un extintor. Revisan también las posibilidades de colisión y solapamiento entre los recorridos de las atracciones y los tendidos eléctricos, edificios, farolas y mobiliario urbano. "Las atracciones más problemáticas son las grandes y los hinchables porque se montan y desmontan. Ningún técnico los vuelve a revisar día a día", explican.

El control del estado de las instalaciones se completa con una revisión eléctrica. "Con una máquina vemos en el cuadro eléctrico que las protecciones funcionen correctamente con las puestas a tierra, que salten cuando detecten una derivación o cualquier problema y se aísle para no causar daños", explican los técnicos. Aunque todas quedan revisadas, aconsejan que la gente mantenga las medidas de seguridad.

Al terminar, realizan una prueba de funcionamiento y dan parte al Concello sobre el estado de la atracción: si es favorable, si no lo es o si deben subsanar las deficiencias encontradas.