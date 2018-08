Etnografía en O Morrazo

La Mancomunidad de Municipios de O Morrazo pretende demostrar que en su seno no solo hay hueco para la recogida de la basura. Por una vez este ente supramunicipal se estrena en un ámbito diferente. Los concellos de Cangas, Moaña y Bueu eligieron la etnografía, con unas jornadas como punto de encuentro y método para hacer crecer a la mancomunidad.

La Asociación Cultural Peis D'Hos es la que llevará a cabo este primer proyecto de la Mancomunidad de Municipios de O Morrazo alejado de su zona de confort. Ayer se presentó con los alcaldes de Cangas y Bueu y la primer teniente alcalde de Moaña, Xosé Manuel Pazos (ACE), Félix Juncal (BNG) y Marta Freire (PSOE), respectivamente, y compareciendo los miembros de la Asociación Cultural "Peis D'Hos".

Son unas jornadas etnográficas en las que habrá charlas, exposiciones, talleres, actuaciones y desfiles de trajes que se desarrollarán del 28 de agosto hasta el día 2 de septiembre. Las actividades y los actos se distribuirán entre los tres concellos.

Las jornadas comienza el día 28 con una exposición del traje tradicional de Lugo, en la Sala Amalia Domínguez, en Bueu, en horario de mañana y de tarde. La exposición se inaugurará a las 20.30 horas y estará abierta hasta el final de las jornadas. Para el 29 de agosto está programado un taller de cestería ecológica en la Casa del Mar de Moaña, a cargo de María Xosé Martínez. Las jornadas continuarán en el Centro Social del Mar de Bueu con la presentación de la página web de APOI (Arquivo do Patrimonio Oral da Identidade). Para el 31 de agosto está previsto que la plaza de abastos de Moaña acoja un taller de gaita a cargo de Bruno Villamor, director de Cántigas e Frores. Será a las 20.30 horas. El día 1 de septiembre la programación contempla un taller de telares en Moaña y una charla sobre tejidos y su uso en la vestimenta por Panos d'aquí. Ese mismo día, a las 18.00 horas, habrá un taller de pandereta a cargo de Xurxo Fernández en el Centro Social do Mar. Hay que esperar hasta el último día para que las Xornadas Etnográficas do Morrazo lleguen a Cangas. Será a través de un desfile de traje tradicional gallego a cargo de la Asociación Sete Espadelas. Comenzará a las 20.30 horas en la avenida Castelao. A las 21 horas está prevista la actuación de Cántigas e Frores y Trébede e Xacarandaina.

La Asociación Etnográfica Sete Espadelas tiene entre sus objetivos principales el estudio, la reproducción y el lanzamiento del traje tradicional gallego. Varios de sus miembros fueron galardonados en distintos certámenes con numeroso premios, motivo éste que destaca un interés y cuidado especial del vestuario en las actuaciones y espectáculos. También llevaron a cabo numerosas exposiciones de trajes tradicionales a lo largo de estos años, así como diversos talleres y cursos. El Museo del Traje Gallego tiene su sede en Ordes y fue una iniciativa de coreógrafo Juanjo Liñares.

Los alcaldes discutían ayer respecto a los seguros de las actividades que se celebran en la calle. El accidente de O Marisquiño dejó huella.