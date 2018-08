El PP exige que el vial de O Viso-Iglesario tenga aceras por ambas márgenes

El grupo municipal del PP exige que el vial de O Viso-Iglesario tenga aceras por las dos márgenes. Se trata de una petición ya vieja que contemplaba el anteproyecto que la Diputación de Pontevedra tenía cuando era gobernada por el Partido Popular. Afirma que después de tres años y medio de espera parece que a la Diputación de Pontevedra le sobra una limosna de Vigo y pretende cumplir el convenio firmado en abrilde 2015 para la mejora de la seguridad viaria de la carretera O Viso-Iglesario. "É máis, a Concellería de Obras, coa sua osadía habitual, pretende vender a bonanza deste proxecto e anuncia que van a empezar a xestionar as cesións dos terreos necesarios para poder acometer dita obra. É dicir, tres anos e medio para empezar a xestionar os terreos. Una vez máis magnífica xestión", ironiza el grupo de la oposición.

El PP exige que se cumpla lo firmado en su día y desde luego dice que no quiere ser cómplice de proyectos y filosofías arcaicas de sendas peatonales, máximo cuando se habla de seguridad viaria en carreteras con un intenso tráfico en zonas de edificaciones en ambas márgenes y que al entender del PP no es explicable que los vecinos de un lado tengan diferentes servicios que los del otro.

"Non queremos esmolas, queremos que a Diputación, aínda que tarde, actúe nas súas estradas como fai noutros concellos. Ademáis, a pesar de que non se nota, parece ser que estamos falando de gobernos amigos. Que pasaría si isto o fixera o PP? Seguro que algúns salvapatrias estarían con cortes de estradas. Por que agora non pasa nada? A resposta é fácil adiviñala", concluye el grupo de la oposición.