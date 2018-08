El PSOE afirma que se utiliza el PXOM como arma electoral

La ejecutiva local del PSOE de Cangas vuelve a escena Lo hace al margen del concejal socialista, Alfredo Iglesias, y para asegurar que todo el alboroto que hay en torno al PXOM y al futuro de Massó es una vergüenza. "Ante as noticias aparecidas na prensa durante estes últimos días sobre o PXOM do noso concello, esta executiva en a manifestar que está totalmente avergoñada pola actuación que se leva a cabo por parte do goberno municipal, únicamente interesado en utilizar a normativa urbanística como arma política e partidista".

La ejecutiva socialista manifiesta que desde hace meses manifestó su disposición de colaborar para sacar adelante el Plan Xeral de Cangas, "interés que non se manifiesta nin por parte do Concello nin por parte doutros grupos da oposición, como o PP".

Los socialistas están convencidos de que las partes enfrentadas están interesadas en utilizar el PXOM para "técnica do ventilador" y que no existe ningún tipo de interés más allá de sus propios intereses particulares y negocios. "Uns e outros gobernan o concello dende fai 7 anos e non conseguiron aprobar un PXOM, o que demostra que so teñen interese en utilizalo como moeda da cambio.