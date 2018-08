El BNG se desmarca del anteproyecto de Massó, que dice desconocer y sobre el que pidió explicaciones

Ni el BNG ni el PSOE se quieren perder esta "guerra" abierta en Cangas por culpa, otra vez, del Plan Xeral. Pero los nacionalistas entran en la batalla desde el punto de vista de gobierno. Es decir no son tropas enemigas, sino que el que lanza el Bloque es fuego amigo. Pero es que la alcaldesa en funciones y portavoz del BNG en la corporación municipal, Mercedes Giráldez, quiere dejar claro que ni ella ni su formación política tenía constancia alguna del anteproyecto presentado por el estudio del arquitecto Ángel Monteoliva Pereira para el desarrollo de Massó, el mismo que realizó la modificación puntual para un nuevo centro de Eroski y que fue aprobada en el último pleno. Giráldez afirma que su agrupación política no sabe nada sobre este anteproyecto, que todos es nuevo para su grupo. Tras salir publicada en FARO DE VIGO la información sobre el anteproyecto, Giráldez apunta que pidió explicaciones al concejal de Urbanismo, Mariano Abalo, que insistió en su argumento: no se presentó nada por registro.

Afirma la alcaldesa en funciones que ACE no trató este asunto con el BNG e insiste en que el desarrollo de Massó tiene que figurar en el Plan Xeral. Recuerda que en las múltiples reuniones del gobierno para debatir sobre el Plan Xeral de Cangas nunca se habló de la propuesta que vio la luz el domingo pasado y sobre la que Mercedes Giráldez prefiere no pronunciarse aunque deja entender que no es de su agrado. También manifiesta que desconocía totalmente que el anteproyecto que desarrolla la Unidad de Actuación Número 27 "Massó" fuese elaborado por el mismo estudio que presentó la modificación puntual para el nuevo asentamiento de Eroski. Giráldez tampoco cree en casualidades. No hay que olvidar que el BNG siempre marcó muy de cerca a sus compañeros de gobierno de ACE en lo que concierte al Plan Xeral, de hecho los plazos de redacción fueron el motivo por el que los cuatro concejales nacionalista abandonaron en su día el pleno de la corporación municipal, provocando la primera crisis en el gobierno tripartito. Quien, de momento, no se pronunció sobre el anteproyecto de Massó es Asemblea Pola Unidade (ASpUN) . El concejal de Urbanismo, Mariano Abalo (ACE), insiste ante sus compañeros de gobierno que no hay ningún anteproyecto presentado de forma oficial en el Concello de Cangas sobre Massó.