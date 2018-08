Sotelo replica a Abalo que si tiene algo que denunciar de un miembro del PP que lo haga

El exalcalde y líder del Partido Popular de Cangas, José Enrique Sotelo, sale al paso de las insinuaciones realizadas por el concejal de Urbanismo Mariano Abalo (ACE) en las que señalaba que su partido no iba a temblar a la hora de hablar de la piedra de un famoso chalé de un conocido político de Aldán. Sotelo replica con "Cangas, peligro... Un gánster político anda solto". Afirma el exregidor local que la Real Academia Española de la Lengua (RAE) define gánster como miembro de una banda organizada de malhechores que actúa en las grandes ciudades. "Aínda que Cangas, de momento, non é unha grande cidade, desgraciadamente temos que sufrir as consecuencias de ter gansters que levan tempo, atrévome a dicir toda a vida, á marxe da Lei que agora pretende ditar normas éticas que eles non se aplican. Abalo é un exemplo".

Sotelo manifiesta que si Mariano Abalo conoce alguna irregularidad de alguien del PP, del tipo que sea, actúe como hizo en otras ocasiones. "Acaso agora non ten quen lle faga gratis as demandas? A xustiza é igual para todos, tamén para vostedes, e lembro que hai unha xunta de goberno investigada, o que era antes imputación, por vía penal por prevaricar. Curioso, non hai ninguén do PP".

El exregidor señala que una vez más con difamaciones, calumnias y mentiras el concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Mariano Abalo, acusa veladamente sin nombrar a personas que lo único que hicieron fue dar muestra a los largo de su vida política de honestidad, trabajo y gestión en beneficio de Cangas, mientras que otros se dedicaron a generar problemas y a intentar, con engaños (agua, catastrazo, núcleos costeros y ahora el PXOM y dotaciones sanitarias) que Cangas no creciera. "Lóxico, temos un goberno que vive políticamente dos problemas. Sen problemas non poden facer política, como bos bolivarianos viven das miserias da xente. Agora non hai protesta, os que protestaban agora son goberno. lso sí, non rende contas e gastan máis que nunca. En tres anos máis de 2 millóns de euros a maiores en relación ao ano 2015 en gasto corrente".

José Enrique Sotelo replica que con coacciones, mentiras e insultos non van a conseguir desviar la atención de la burlas que hicieron con el PXOM. Recuerda que el PP de Cangas es una fuerza mayoritaria en la corporación municipal y que ahora se atreven a hablar de consenso cuando el PP lleva meses solicitando solo información, la que legalmente le corresponde "e os do goberno transparente achantando a información e negociando co capital que noutros momentos detestaban, nos sumidoiros. Esixiremos responsabilidades políticas. Non lles temos medo. Non imos calar e menos ser cómplices dun goberno okupa que parasitou Cangas durante estes 3 últimos anos".

Respecto al anteproyecto realizado por un estudio técnico sobre el futuro de Massó, el también portavoz del PP, Rafael Soliño, asegura que hace unos años el realizar edificios de vivienda colectiva en alturas en Massó era una especulación urbanística para Mariano Abalo. "Ahora que gobierna, la creación de 36 bloques de viviendas colectivas en altura deben ser plantaciones de guisantes ecológicos. "¿Donde está la coherencia", se pregunta el edil popular. El PP denuncia que Abalo convirtió al Concello de Cangas en una agencia inmobiliaria.