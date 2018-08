San Roque regresa al Monte

Se esperaba más asistencia de feligreses a la misa y procesión de San Roque do Monte, después de un año sin que se pudiera celebrar al caer sobre el tejado del templo una gran rama de un pino manso. Tampoco se puede decir que fuese una decepción, porque el templo estaba lleno y la procesión se hizo notar por las calles del barrio de San Roque.

Tal vez los propios vecinos esperaran más después de un año de descanso a la fuerza. Pero hubo público en los actos religiosos y también en la romería del domingo. Allí se siguió la costumbre de degustar sardinas asadas y disfrutar de un buen vino, al que no se le mira demasiado la marca. Y hubo baile y pasacalles tanto el sábado como ayer, además de la sesión vermú con orquesta, nada de banda de música, para lograr más movimiento. Los que subieron la colina de San Roque no tienen nada que objetar. Disfrutaron de una jornada en la que no faltó de nada y aquel árbol que trajo la desgracia sobre el templo sirvió de sombra este fin de semana para muchos romeros que ansiaban cobijarse del sol que apretaba con fuerza al mediodía.

La comisión de fiestas ofreció variedad en las orquestas y hubo bombas de palenque para honrar al santo patrón.