Respaldo en las redes sociales a la intervención de los agentes

Los agentes que tuvieron que disparar al perro preguntaron ayer por su estado "porque no tiene culpa de nada". Su actuación en un caso tan complicado en el que fueron atacados cuando defendían a una mujer de ser agredida recibió el respaldo cerrado del propio cuerpo, que publicó lo siguiente en su cuenta de Facebook: "Dende esta Policía Local queremos salientar que a actuación dos nosos policías foi exemplar poñendo a salvo a unha vítima de violencia de xénero e facendo uso das súas armas para protexer a súa integridade física. De feito, e dado que o detido azuzaba ó can contra os policías, estes foron retrocedendo varios metros á vez que o advertían, realizando os disparos cando non tiveron outra opción. Este can, hai uns días, causoulle feridas na faciana a un "amigo" do propietario, tendo que ser atendido en Povisa. Por estes feitos estaba sendo investigado".

La red se llenó de comentarios y en esta misma publicación la mayoría respaldan la actuación policial y critican con dureza al dueño del perro: "En esta situación cualquier ciudadano estaría vendido. Gracias por estar ahí; o "Encántanme os cans pero creo que neste caso non tedes nada que xustificar", fueron algunos de los comentarios escritos.