La Orquestra de Jazz do Porto llena el Eirado do Costal en el estreno del festival

| Veinte años no son nada, cantaba Gardel en su tango "Volver", y para el Canjazz de Cangas tampoco lo han sido porque anoche arrancó la XI edición de este festival de jazz que hace que todas las miradas de los amantes a este estilo musical se vuelvan hacia esta localidad hasta el miércoles 22. El festival se estrenó ayer en su escenario habitual al aire libre, en el Eirado do Costal, con una banda de gran formato, la Orquestra de Jazz do Porto, con una porpuesta musical que bebe del swing de los años 30 y 40. Como suele ser habitual en el Canjazz, el Costal se llenó de público en una noche que animaba también a participar al aire libre, debido a las buenas temperaturas, en un concierto de mucho "glamour". Entre los 16 integrantes de la orquesta, se encuentran los artistas gallegos el saxofonista Diego Alonso y el trompetista cangués, Javier Pereiro "GDJazz". Tras el concierto, estaba previsto el inicio de las jam sessions en la cafetería Plantaciones, con un concierto de apertura con el trío Galastur Connection. Hoy actúa en Eirado do Costal (22:30 horas) el trío liderado por el griego Petros Klampanis. Habrá sesión vermú, en la Praza do Arco, a las 13:00 horas, con el trío del contrabajista Juyma Estévez y la jam session en Plantaciones que abrirá Chus Pazos Trío. Como actividades paralelas, hay master class y obradoiros.