Gestido critica la "selva" de las rotondas de A Rúa a dos días de la Semana del Cristo

El concejal de Cangas Decide, José Luis Gestido, reprocha al gobierno local tripartito que a menos de dos días de iniciarse la semana grande de este concello, con las Fiestas del Cristo, y después de transcurrido más de la mitad del verano, nada más entrar en Cangas sigan en un estado lamentable y de abandono las dos rotondas que son las primeras que se ven al llegar a la localidad. Se trata de la rotonda de A Rúa y la denominada rotonda do Gordo.

Añade que el vial que las une también está como una selva, los dos monumentos de ambas glorietas casi están irreconocibles por la maleza y las aceras entre una y otra, intransitables. Gestido asegura que no entienden la situación, "pero nos la podemos imaginar" y la atribuye a "la desidia y a la falta de escrúpulos".

"En estas fechas en donde la afluencia de visitantes es alta, no podemos comprender cómo no existe un plan de limpieza en las entradas de Cangas, así como en los accesos a las playas, los cuales están inaccesibles muchos de ellos. Tampoco entiende el líder de la agrupación independiente, que si los miembros del gobierno tripartito no son los responsables, no exijan a la administración competente que actúe y que en caso de no hacerlo, que sea el propio Concello quien ejecute estas labores, pasando después el cargo, si procede.