El Canjazz anima la sesión vermú en Cangas

La Praza do Arco de Cangas acogió hoy la primera de la sesiones vermú programadas dentro del festival de jazz Canjazz, con un concierto de Juyma Estévez Trío. El público llenó las terrazas de esta céntrica plaza en la segunda jornada de este certamen que arrancó en la noche de ayer con el concierto principal de la Orquestra de Jazz do Porto, en el Eirado do Costal, y siguió de madrugada en la cafetería Plantaciones con la primera jam session y la actuacion de Galastur Connection.

El programa de hoy incluye el concierto de Petros Klampanis trío en donde el contrabajista griego está acompañado por Kristjan Randalu al piano y Ofri Nehemya, en la batería. Será a las 22:30 en Eirado do Costal.

A partir de las doce de la noche, en la cafetería Plantaciones, actúa Chus Pazos Trío que dará paso a la segunda jam ssesion donde los artistas que lo deseen podrán tocar e improvisar.

Para mañana martes, el Canjazz ofrece la actuación de la flautista María Toro que presenta su trabajo "A contraluz", un proyecto grabado en Nueva York en 2014 y reeditado por el sello discogràfico Jazz Activist, donde el flamenco y el jazz van de la mano. Será a las 22:30 en el Eirado dos Costal. La sesión vermú de mañana será en la Taberna Kambika con Erin Corine & Yoel Molina. En Plantaciones acturá Majuju trio antes de una nueva jam session.