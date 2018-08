La mitad del trabajo debe estar listo el 14 de septiembre

El proyecto de recuperación ambiental y puesta en valor en la zona moañesa dentro de la Red Natura 2000 debe estar completado al 50% el próximo 14 de septiembre, por lo que la adjudicación tendrá que hacerse por la vía de urgencia el próximo lunes. Tras solicitar tres presupuestos se encargaron los trabajos a Estela Arqueoloxía e Patrimonio S.L.

Estos plazos tan reducidos molestaron al gobierno local de Moaña, que señala que la orden para poder pedir la subvención fue publicada el pasado mes de enero, pero sin embargo no se resolvieron las solicitudes hasta finales de julio y la concesión de la ayuda no llegó a Moaña hasta comienzos de agosto. "De feito, tiveron que ampliar o prazo inicial de finalización da metade dos traballos porque a Xunta se pasou as súas propias datas", critica el concejal de Medio Ambiente, Odilo Barreiro. La totalidad de la recuperación y la dotación de paneles debe estar listo a finales de 2018.

Educación

La finalidad de la actuación pasa por preservar los hábitats y ecosistemas presentes en el espacio natural con objetivos como asegurar el buen estado de conservación de la biodiversidad, mejorar la calidad de vida de las personas que desarrollan sus actividades en el entorno, mejorar el paisaje rural tradicional de dicho espacio o fomentar el valor de recreo público y mejorar la información ambiental, así como el respeto a los principios de la educación por la sostenibilidad.