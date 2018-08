Diego de la fuente "Pilotar un dron te hace sentir como si tú también volaras"

Diego de la Fuente, el actual Campeón de Drones de España, estuvo ayer en Bueu para participar en la segunda edición del festival de drones del municipio. Desde el año 2016 , este bilbaíno compagina su profesión de taxista con su hobby. Su trayectoria comenzó cuando veía vídeos en Youtube de franceses, "los mejores del mundo en esta disciplina", según sus palabras. Fue entonces cuando se interesó y desde aquella no se ha separado de estos aparatos voladores.

-¿Qué necesita un buen piloto de drones en sus competiciones?

- Para competir y volar estos drones necesitamos una emisora, con la que los manejamos, unas gafas y un dron. Cada aparato tiene una cámara y un transmisor de vídeo que envía la información. Nosotros pilotamos siempre viendo a través de las gafas, pues no podríamos volar si no viésemos lo que ve el dron. Lo apasionante es que te sientes como si tu también volaras, ves todo pasar deprisa, los árboles, el circuito, los obstáculos... Es mucha adrenalina. Se puede comparar con volar en un caza, pero no sientes las "fuerzas g" que dañan los músculos. Aunque es cierto que la gente vuela en tensión, muchos sudan y se ponen muy nerviosos. La inmensa mayoría pilotan sentados porque se marean y se sienten más a gusto. Yo soy de ese pequeño porcentaje, del 1% en este país, que vuela de pie. Siempre se me verá volando de pie, estoy mucho más cómodo.

-¿Esa es una de las claves para lograr ser uno de los más grandes pilotos?

-No creo que tenga que ver con ganar o perder. La clave está en entrenar. Algunos nacen con el don para volar y otros no. Si no lo tienes debes desarrollarlo y si lo tienes lo esencial es entrenar para mejorar y, quizás, llegar a ser un campeón. No existe un único factor para llegar a ser uno de los grandes y posicionarse en lo más alto. Es una mezcla de muchos otros aspectos. Tus drones deben estar en buenas condiciones, tienes que entrenar, estar motivado y tener mucha suerte. Es un amasijo de circunstancias que se alinean, todo ello es lo que hace que puedas ser campeón o no. Yo personalmente entreno bastante, tampoco en exceso. Para mí esto es un hobby y aunque es mi principal motivación, yo lo compatibilizo con mi profesión de taxista. Volar drones no me da de comer, yo atiendo primero a mi vida profesional y luego saco tiempo para esto.

-¿No se ofrecen suficientes posibilidades para desarrollar esta disciplina en España?

-En España es muy difícil salir adelante y llegar a ser alguien como piloto. Da igual que tengas talento y seas el mejor piloto del mundo, si al final no tienes apoyos, no vas a poder desarrollarlo. En España los drones están poco valorados, no se aboga por esta tecnología. No llegamos al punto en el que se pueda crear una escuela de competición que forme a futuras promesas. Yo he ganado el campeonato y nadie me ha ofrecido nada. Mientras no se propongan cosas más serias, nos queda tomárnoslo como un hobby y llamar la atención de las empresas extranjeras, si no nunca ganaríamos nada ni podríamos llegar a triunfar.

- ¿Qué valoración hace de estos dos años volando sus drones?

-Pues desde que compito soy feliz. Siento una felicidad absoluta y cada vez que vuelo un dron me siento libre. Puedo hacer lo que quiera: sobrevolar un árbol cuando sería imposible, volar como un pájaro, meterme en sitios pequeños... Suelto toda la adrenalina que tengo. Noto que mi vida ha mejorado muchísimo, soy una persona más feliz. El hecho de estar aquí en Bueu ya es un lujo para mí, en estas tierras preciosas y con la gente que aprecio. Ese es mi premio.